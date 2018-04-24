«Звездочки» начали Чемпионат России с крупной победы
Женский ФК «Звезда-2005» стартовал с крупной победы в Чемпионате России. На своём поле действующие чемпионки разгромили клуб «Чертаново», который в прошлом году завоевал бронзу в высшем дивизионе страны. К 10-й минуте хозяйки вели уже 2:0 благодаря точным ударам Екатерины Пантюхиной и Дарьи Шквары, которая провела дебютный мяч за «звёздочек». Во второй тайме Марина Кисконен из «Чертаново» размочила счёт, но дубль Пантюхиной и финальный аккорд Анастасии Акимовой установили итоговое разгромное 4:1. 28 апреля звездочки сыграют с «Енисеем» из Красноярска.
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