«Амкар» одержал победу над «Тосно»

Пермский "Амкар" в гостевом, 27-м туре РФПЛ в Санкт-Петербурге победил финалиста Кубка страны – «Тосно» из Ленобласти. Выложившись в кубковой битве со «Спартаком», на пермяков, у тосненцев, сил, похоже, не осталось. «Амкар», напротив, полный решимости вырваться из зоны стыковых матчей, периодически бомбардировал дальними ударами гостевые ворота - в основном, усилиями Дарко Бодула и Александра Рязанцева. Попытки привели на 17-й минуте к пенальти, которое точно исполнил Рязанцев. Уже в добавленное время Михаил Костюков снял вопрос об обладателе трех важнейших очков. Победа - 2:0. "Амкар" остаётся на 13-й строчке турнира, но его преимущество над "Анжи" выросло до семи очков. 29 апреля пермский клуб будет принимать московский "Спартак".