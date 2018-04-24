«Амкар» одержал победу над «Тосно»
Пермский "Амкар" в гостевом, 27-м туре РФПЛ в Санкт-Петербурге победил финалиста Кубка страны – «Тосно» из Ленобласти. Выложившись в кубковой битве со «Спартаком», на пермяков, у тосненцев, сил, похоже, не осталось. «Амкар», напротив, полный решимости вырваться из зоны стыковых матчей, периодически бомбардировал дальними ударами гостевые ворота - в основном, усилиями Дарко Бодула и Александра Рязанцева. Попытки привели на 17-й минуте к пенальти, которое точно исполнил Рязанцев. Уже в добавленное время Михаил Костюков снял вопрос об обладателе трех важнейших очков. Победа - 2:0. "Амкар" остаётся на 13-й строчке турнира, но его преимущество над "Анжи" выросло до семи очков. 29 апреля пермский клуб будет принимать московский "Спартак".
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости T7-inform:
Гибкость и грация
Внимание! Штормовое предупреждение
Кто управляет Пермским краем? Управляем вместе!
На День города в Перми будет Ёлка
Пермь весенняя: Навстречу Первомаю
Большой Хрустальный Глобус будет вручён в Пермском крае
Прикамские самбистки завоевали награды Первенства Европы
УФАС проводит опрос среди авиапассажиров
Пермяки услышат массовый сигнал тревоги
«Это не взятки, это подарки...»
Добавить комментарий: