Гибкость и грация

4 медали и титул «Мисс грация» завоевали прикамские спортсменки на международных соревнованиях по художественной гимнастике в Калининграде. В своих возрастных категориях награды высшего достоинства у Марии Поповой, Арины Наумовой. Серебро и статус «Мисс грация» у Яны Васильцевой. Бронза – у Евы Иванцовой. Тренирует спортсменок мастер спорта Ольга Ушакова.