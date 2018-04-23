Гибкость и грация
4 медали и титул «Мисс грация» завоевали прикамские спортсменки на международных соревнованиях по художественной гимнастике в Калининграде. В своих возрастных категориях награды высшего достоинства у Марии Поповой, Арины Наумовой. Серебро и статус «Мисс грация» у Яны Васильцевой. Бронза – у Евы Иванцовой. Тренирует спортсменок мастер спорта Ольга Ушакова.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости T7-inform:
Внимание! Штормовое предупреждение
Кто управляет Пермским краем? Управляем вместе!
На День города в Перми будет Ёлка
Пермь весенняя: Навстречу Первомаю
Большой Хрустальный Глобус будет вручён в Пермском крае
Прикамские самбистки завоевали награды Первенства Европы
УФАС проводит опрос среди авиапассажиров
Пермяки услышат массовый сигнал тревоги
«Это не взятки, это подарки...»
Совет недели: Не спешите «переобувать» авто
Добавить комментарий: