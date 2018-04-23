Внимание! Штормовое предупреждение

В ГУ МЧС России по Пермскому краю предупреждают: ночью и утром 23 апреля по Пермскому краю ожидается сильный и очень сильный снег, мокрый снег, налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица, усиление ветра 18-23 м/с.

Рекомендации гражданам: уходя из дома, закрывайте окна, выключайте электроприборы. Находясь на улице, избегайте нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами, незакрепленными конструкциями. Будьте внимательны и осторожны на дорогах. Водителям необходимо соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим. По возможности отложите прогулки и поездки до стабилизации погодных условий.