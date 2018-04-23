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← Кто управляет Пермским краем? Управляем вместе!

Внимание! Штормовое предупреждение

гололед

В ГУ МЧС России по Пермскому краю предупреждают: ночью и утром 23 апреля по Пермскому краю ожидается сильный и очень сильный снег, мокрый снег, налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица, усиление ветра 18-23 м/с.

Рекомендации гражданам: уходя из дома, закрывайте окна, выключайте электроприборы. Находясь на улице, избегайте нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами, незакрепленными конструкциями. Будьте внимательны и осторожны на дорогах. Водителям необходимо соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим.  По  возможности  отложите прогулки и поездки до стабилизации погодных условий.

Метки: в Перми, в Пермском крае, Общество

Опубликовано: 23.04.2018 в 07:21 в рубрике - Новости T7-inform

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