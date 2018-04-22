Кто управляет Пермским краем? Управляем вместе!

Сегодня любой житель Прикамья может лично принимать участие в управлении Пермским краем: вносить предложения в программу развития, предлагать новые объекты для благоустройства, следить за качеством и сроками работ. А при необходимости – пожаловаться на проблему и быстро получить обратную связь. Причем всё это без особых усилий. Такое стало возможным благодаря проекту «Управляем вместе», который был создан по инициативе губернатора края Максима Решетникова год назад. Главная задача проекта – реальное решение реальных проблем. Как работает проект, какие возможности он предоставляет жителям края и каких результатов удалось добиться за год, рассказывает руководитель проекта Элла Попова.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

– Элла Васильевна, каковы возможности портала «Управляем вместе»?

– Портал – это интерактивный инструмент, состоящий из нескольких крупных блоков. Первый – информационный – «Приоритетные мероприятия программы развития». Здесь жители могут узнать о программах развития края в самых разных сферах жизни: что будет строиться, ремонтироваться, какие планы по благоустройству территорий есть в крае на ближайшие годы. И всё это можно посмотреть с разбивкой по каждому муниципальному району. По каждому объекту (а их на сайте более 15,6 тысячи) можно получить подробную информацию: финансирование, подрядчик, перечень работ, дизайн-проект и фотографии, сроки сдачи и так далее.

Блок «Открытые данные» содержит информацию в свободном доступе и для свободного использования, раскрываемую органами государственной власти и местного самоуправления. Здесь можно найти много полезного, например адреса всех филиалов МФЦ в крае, информацию о краевых дорогах и многое другое.

В разделе «Голосования» жители могут выбирать важные для края проекты. В прошлом году именно здесь пермяки выбирали название для нового терминала аэропорта, а зимой голосовали за приоритетные спортивные объекты в крае «Мы выбираем спорт!» Субсидии на реализацию проекта получили именно те, которым было отдано наибольшее количество голосов. Сейчас здесь проходит голосование по наиболее важным проектам Перми.

Блок «Сообщайте о проблемах», пожалуй, главный. В 9 тематических категориях собрано множество разных проблемных тем. Именно здесь любой житель края, выбрав проблемную тему, может сообщить о проблеме, выявленной при строительстве, ремонте, благоустройстве дворов, дорог, парков, сигнализировать о нарушениях при продаже алкоголя, пожаловаться на качество оказания услуг, а также дать оценку работе органов власти по выявленным проблемам. Важным моментом является то, что представитель соответствующего органа власти в 8-дневный срок обязан дать ответ на сообщение жителя, в котором указать сроки устранения проблемы либо аргументированно обосновать невозможность решения проблемы в краткие сроки. Обязательным условием и для жителя, и для органа власти является подтверждение проблемы и ее устранение с прикреплением фотографии. На сайте есть подробная инструкция, как написать и направить жалобу, а также есть регламент обработки сообщений жителей, ознакомившись с которым, можно будет избежать отклонения направленного жителем сообщения на доработку. Все ответы органов власти приходят на электронную почту жителя, указанную при регистрации, а также размещаются публично и открыто на портале, на странице конкретного объекта.

Хочу отметить, что все разделы портала связаны. Зашли в информационный раздел узнать сроки ремонта дороги к поселку, адрес филиала МФЦ или сроки благоустройства своего двора? Здесь же нажатием одной кнопки «Сообщайте о проблемах» будет предложен сервис отправки сообщения по проблеме, возможность задать вопрос, пожаловаться или почитать сообщения других жителей. Важный момент: все сообщения граждан и ответы органов власти на портале проходят модерацию. Это необходимо для того, чтобы исключить факты бездоказательности в сообщениях, необоснованных обвинений, просьбы личного характера и другое. Аналогично модератор анализирует ответ органа власти на предмет наличия формальной отписки, множества ссылок на нормативные документы, угроз и т. д. При отклонении сообщения жителя модератор напишет подсказку, что необходимо исправить, чтобы сообщение соответствовало требованиям, и предложит пользователю отправить исправленное сообщение повторно.

ЛИДЕРЫ - ДВОРЫ И ДОРОГИ

– Приведите, пожалуйста, конкретные примеры решения вопросов жителей.

– В сообщениях лидируют дорожные вопросы и тема благоустройства дворов. И благодаря активности жителей края удается сфокусировать внимание исполнительных органов на этих проблемах и решать их. Например, в 2017 году житель Лобаново пожаловался на несоблюдение сроков ремонта дороги на участке Лобаново – Насадка. Ответ дал начальник управления по благоустройству Пермского района. Он пояснил, что это произошло из-за нарушения обязательств подрядчиками, заверил жителя, что будет выбран новый подрядчик, и обозначил сроки завершения всех работ. Уже через месяц на страничке сообщения жителя начальник управления по благоустройству отчитался: работы завершены с надлежащим качеством. И приложил в качестве подтверждения фотографии объекта.

Еще один пример. Житель Гамово в своем сообщении поблагодарил за то, что в селе отремонтировали дорогу на улице 50 лет Октября, но пожаловался на обустройство пешеходных переходов – они упираются в высокий бордюрный камень, пожилым людям и родителям с колясками трудно ходить. Начальник управления по благоустройству Пермского района дал ответ и приложил фото: проблема решена, на пешеходных переходах бордюрный камень понижен.

Жительница Ленинского района Перми пожаловалась на качество работ по благоустройству двора на улице Магистральной: «Асфальт рассыпается под ногами, территория разгромлена...» Ей ответил начальник отдела ЖКХ Ленинского района. Он обозначил срок завершения работ по благоустройству и уборке, а затем отчитался о завершении работ и приложил фото.

Так работает портал «Управляем вместе». Жалобы жителей автоматически отправляются в соответствующие органы власти, а при необходимости к решению проблемы подключаются вышестоящие и контролирующие органы. И всё это происходит публично: все сообщения жителей и ответы на них представителей исполнительных органов власти может прочесть любой пользователь. Все сообщения и предложения жителей за период можно посмотреть в разделе «Итоги». Обязательно зайдите туда – это очень интересно и показательно!

И ДЛЯ ВЛАСТИ ПОЛЕЗНО

– Польза проекта для жителей края понятна. А как его появление повлияло на работу исполнительной власти?

– Благодаря порталу у властей появился эффективный инструмент контроля над специалистами на местах, исполнителями и подрядчиками. На портале у каждого главы района есть личный кабинет. Зайдя в него, он может видеть все сообщения жителей о проблемах и ответы муниципальных служб. Другими словами, он в курсе всех проблем (даже мелких) и видит, как специалисты на местах с этими проблемами работают. Проект предусматривает срок для ответа 8 дней, что повышает исполнительскую дисциплину работников всех служб. Кроме того, если житель написал о проблеме, а службы быстро и качественно отреагировали, – появляется доверие к власти в целом, а это очень важно для открытого диалога и сотрудничества.

Бывает, что муниципальные службы или органы власти по закону не могут решить проблему жителя. Например, территория или объект находятся в частной собственности жильцов многоквартирного дома. Тогда в ответе жителю даются пояснения, как действовать и к кому обращаться. Ни один вопрос или жалоба не останутся без ответа. Если житель написал сообщение о проблеме, на него в обязательном порядке должна поступить реакция органа власти. Мы разработали показатели, позволяющие учитывать работу органов власти с порталом «Управляем вместе» в общей оценке их деятельности. И одним из главных показателей будет, конечно, процент решенных проблем и своевременность реагирования на проблему.

НОВЫЕ ТЕМЫ - БОЛЬШИЕ ВОЗМОЖНОСТИ

– Как планируется развивать проект? Какие новые темы и возможности появятся?

– В наших планах – запустить раздел, в котором жители смогут высказывать свои предложения по различным заданным темам. Эти мнения пройдут экспертную оценку и будут учитываться при разработке соответствующих проектов. Опыт такого вовлечения жителей в управление хозяйством имеется во многих регионах. Как оказывается, жители предлагают на удивление хорошие решения! Планируем расширять перечень доступных категорий и увеличивать количество проблемных тем: по текущему содержанию улиц, ямочному ремонту дорог, обустройству и содержанию остановок. В планах и тема по капремонту: жители уже отремонтированных домов смогут дать обратную связь по тем проблемам и недочетам, которые они выявили. Это позволит обязать подрядчиков устранить проблемы в течение гарантийного срока. Также вскоре у жителей Прикамья появится возможность оценить работу госучреждений: детских садов, школ, поликлиник, больниц.

Проект «Управляем вместе» будет и дальше продолжать настраивать понятный и открытый процесс совместного управления краем. Но уже сегодня жители Прикамья имеют уникальную возможность влиять на ключевые процессы: подавать идеи, принимать решения и контролировать их исполнение.