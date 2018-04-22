На День города в Перми будет Ёлка

Пермь продолжает готовиться к грядущему 295-летию. На очередном оргкомитете по подготовке к празднованию юбилея города глава Перми Дмитрий Самойлов утвердил план торжественных мероприятий, которых насчитывается 178! Это 26 центральных, общегородских событий, а также праздничные мероприятия в районах, международные проекты, юбилейные события в разных учреждениях города и фестиваль «Выходные на набережной».

Напомним, что в этом году основной идейный посыл празднования – «Пермь. Без пяти триста». Он символизирует начало отсчета пятилетки подготовки к 300-летию города, которое будет отмечаться в 2023 году. В связи с этим празднование Дня города начнется в ночь с 11 на 12 июня в сквере имени Татищева открытием арт-объекта «Часы обратного отсчета».

12 июня пройдут такие традиционные мероприятия, как церемония закладки плит на Аллее доблести и славы города Перми, торжественный прием главы города, где состоится вручение знаков отличия «Почетный гражданин города Перми» и премии города Перми в сфере культуры и искусства.

На эспланаде в День города появятся интерактивные зоны, соответствующие городской инфраструктуре, – от «Парка детства» до «Городского стадиона», – которые отразят современную жизнь Перми, то, чем город может гордиться. Пространство у «Театра-Театра» превратится в площадь искусств, где будет установлен масштабный сценический комплекс. С самого утра и до позднего вечера на главной сцене будут идти концертные номера в разных жанрах: кино, театр, опера, балет, музыка. В течение дня на эспланаде состоится несколько фестивалей различной тематики: от уличной культуры и спорта до киноискусства.

Карнавальное шествие «Пермское яркое» в этом году пройдет в вечернее время. Одними из главных «коробок» станут «Добрая Пермь» и «Семейная Пермь» – в них смогут принять участие все желающие жители города и края. В честь Года театра в России будет представлена «Театральная Пермь» и другие тематические коробки.

Завершит большой концерт на главной сцене выступление певицы Ёлки.

Поскольку празднование 295-летия города не ограничивается одним днем, в план юбилейных мероприятий также вошли Пермский международный марафон, международный фестиваль городов-побратимов «Мы вместе!», международный День дружбы, спартакиада национальных видов спорта и другие события.