Пермь весенняя: Навстречу Первомаю

Глава Перми Дмитрий Самойлов провел оргкомитет по подготовке к празднованию Первомая. В этот день по Октябрьской площади и улицам города пройдет демонстрация. Пермяков также ждут различные праздничные мероприятия.

Организатором праздничной демонстрации трудящихся города выступит Пермский краевой союз организаций профсоюзов «Пермский крайсовпроф». В 11.00 несколько десятков тысяч горожан соберутся на улицах, прилегающих к Комсомольскому проспекту, и пройдут по Октябрьской площади. Участниками демонстрации традиционно станут представители краевого совета профсоюзов, предприятий и организаций города, студенческой молодежи, руководители города и края.

В этот день в городе пройдут разные праздничные программы. Одно из наиболее крупных мероприятий состоится с 12.00 до 15.00 в сквере у Пермского театра оперы и балета. Здесь гостям будет представлена большая концертная программа с участием пермских творческих коллективов: ансамбля народной музыки и танца «Ярмарка», ансамбля песни и танца «Ромэн», ансамбля «Ба-Ба-Ту» и других коллективов. Организатором программы выступает муниципальное учреждение культуры «Городское концертное объединение» при поддержке департамента культуры и молодежной политики администрации Перми.

Праздничные мероприятия запланированы во всех районах Перми. Они пройдут, в частности, в парке «Счастье есть» Кировского района, парке имени Чехова Орджоникидзевского района, саду имени Миндовского в Индустриальном районе и саду имени Свердлова в Мотовилихе.

В центре города в связи с праздничными мероприятиями 1 мая будет закрыто движение транспорта.