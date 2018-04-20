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← Прикамские самбистки завоевали награды Первенства Европы

Большой Хрустальный Глобус будет вручён в Пермском крае

глобус

Большой Хрустальный Глобус, главный мировой трофей в лыжных видах спорта, будет вручён в Пермском крае через год.

В Цюрихе (Швейцария) на заседании исполкома Международной федерации лыжного спорта (FIS) впервые в истории было принято решение провести финал Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди женщин в России. Соревнования получили название «Русский тур «Синяя птица» и пройдут  в Нижнем Тагиле и Чайковском в марте 2019 года.

«На заседании FIS решалось, где будут проходить соревнования. Особенно важно, что нам удалось представить проект таким образом, что «Синяя птица» состоится в России. И это для нас особая гордость. Главная награда в мировых женских прыжках на лыжах с трамплина - Хрустальный глобус, будет вручён  именно в Чайковском в марте 2019 года. Нам уже доверяли соревнования серьезного уровня, но турнир такого статуса по прыжкам на лыжах с трамплина нам предстоит принять впервые», - рассказала заместитель председателя Правительства Пермского края Ирина Ивенских.

Проект был разработан в Пермском крае и представлен губернатором Максимом Решетниковым рейс-директору Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди женщин Чике Йошида (Япония) в сентябре. Глава Прикамья отмечал, что регион с 2012 года непрерывно принимает крупные международные соревнования. В частности, здесь прошел Чемпионат мира по летнему биатлону, который собрал более пяти тысяч зрителей.

«Синяя птица» представляет собой проведение двух финальных этапов в России, с переездом из одного города в другой. По решению исполкома 16–17 марта 2019 года соревнования примет Нижний Тагил. После этого команды переберутся через уральский хребет в город Чайковский, где 23–24 марта будет определён победитель всего финального тура, который получил название «Синяя птица».

«Конечно, нам предстоит проделать большую работу по подготовке к проведению этого масштабного турнира. Но опыт у Пермского края есть, я уверен, что финал станет еще одной точкой притяжения региона», - отметил министр физической культуры, спорта и туризма Пермского края Олег Глызин.

Также организаторы отмечают, что помимо самого турнира, гостям турнира будет представлена масштабная туристическая программа по краю. Финальные этапы Кубка мира в прямом эфире покажет телеканал Евроспорт, ряд европейских, североамериканских и азиатских телеканалов.

Особой изюминкой Русского тура станет гала-вечер в Пермском театре оперы и балета имени П.И. Чайковского, где участницы тура продефилируют по красной ковровой дорожке в вечерних платьях и насладятся искусством русского балета.

В случае окончательного положительного решения на майском конгрессе FIS  наша страна будет принимать финал женского Кубка мира в ближайшие пять лет.
Метки: в Пермском крае, В мире, Спорт

Опубликовано: 20.04.2018 в 14:14 в рубрике - Новости T7-inform

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