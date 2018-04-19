Прикамские самбистки завоевали награды Первенства Европы
4 награды завоевали прикамские самбистки на Первенстве Европы. Представители краснокамской спортшколы Сабина Пегушина и Любовь Ямилова в Чехии стали серебряными, а Дарья Иванова - бронзовым призёром. Ксения Ужегова из Чайковского заняла второе место.
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