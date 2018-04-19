УФАС проводит опрос среди авиапассажиров

Всех авиапассажиров, совершавших в 2017 году перелёты по маршруту Пермь-Москва (Москва-Пермь) в экономическом классе обслуживания, приглашают принять участие в соответсвующем опросе, перейдя по ссылке https://goo.gl/forms/c5xmnvK9lihraWEU2

Пермское УФАС России проводит опрос потребителей в целях определения взаимозаменяемых услуг по перевозке пассажиров и багажа воздушным транспортом по маршруту Пермь-Москва (Москва-Пермь). Анкета анонимная - все результаты будут анализироваться только в обобщенном виде.