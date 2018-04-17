Пермяки услышат массовый сигнал тревоги

В Пермском крае сегодня завоют сирены. Таким образом состоится комплексная техническая проверка региональной, местных и локальных систем оповещения.

Сирены будут включать в отрезок времени с 11 до 15.00. Их можно будет услышать на улицах, предприятиях и в социальных учреждениях.

После того, как будет дан сигнал, жителям рекомендуют прослушать экстренное сообщение на телеканале «Россия-1» или «Радио России».