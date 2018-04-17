«Это не взятки, это подарки...»

Сегодня должны вынести новый приговор бывшему начальнику ГУФСИН Прикамья Александру Соколову. Он уже был осужден на 5 лет за получение взяток. Теперь завершается еще одно уголовное дело. На этот раз экс-главному тюремщику края снова инкриминируют взятку в виде земельного участка.