«Это не взятки, это подарки...»
Сегодня должны вынести новый приговор бывшему начальнику ГУФСИН Прикамья Александру Соколову. Он уже был осужден на 5 лет за получение взяток. Теперь завершается еще одно уголовное дело. На этот раз экс-главному тюремщику края снова инкриминируют взятку в виде земельного участка.
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