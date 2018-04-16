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Совет недели: Не спешите «переобувать» авто

шиномонтаж

Не спешите! Это тем, кто бросился "переобувать" авто. Синоптики обещают очередное вторжение арктического воздуха. А это опять мокрый снег, минус на градуснике и гололед. Подсказка от автоинспекторов: лучше менять колеса в конце апреля - первых числах мая. Самые распространенные методы оценки нужного момента: ночью уже не бывает меньше 0 градусов, а днем воздух прогревается до +7 и выше. Но это неофициально. Официально в странах Таможенного союза ездить на «шипах» можно до 1 июня. Дальше зимние колеса уже будут считаться нарушением. Однако, за него не наказывают. Штрафа за зимние колеса летом попросту не существует.

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 16.04.2018 в 12:05 в рубрике - Новости T7-inform

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