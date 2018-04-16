Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Новости T7-inform

← Губернатор Прикамья напишет «Тотальный диктант»

Время получать сертификаты!

смотреть видео

лагерь

До 30 июня в департаменте социальной политики администрации Перми идет прием заявлений на предоставление компенсации части расходов на оплату путевки в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей. А 13 апреля в Перми открылись пункты выдачи сертификатов на детский отдых.

Сертификат на оздоровление и отдых детей может быть выдан только по одной из форм – это загородный лагерь отдыха и оздоровления детей или санаторно-оздоровительный детский лагерь. Отправить ребенка в лагерь досуга и отдыха или в лагерь палаточного типа в этом году можно без получения сертификата, просто обратившись за путевкой в организацию, оказывающую услуги по отдыху детей.

 Бюджетная поддержка жителей, которые отправляют детей в летние лагеря, зависит от социального статуса или уровня доходов семьи. Так, детям, проживающим в семьях со среднемесячным доходом, превышающим трехкратную величину прожиточного минимума, она не предоставляется. Стоимость сертификата также определяется исходя из социального статуса или среднемесячного дохода семьи.

 Перечень документов, которые необходимо предоставить родителям ребенка для получения сертификата, можно найти на сайте городской администрации www.gorodperm.ru в разделе Социальная сфера / Семья и детство / Оздоровительная кампания / Сертификат на оздоровление и (или) отдых детей. Подать документы можно в любой из 16 пунктов выдачи сертификатов, независимо от места регистрации ребенка. Адреса пунктов выдачи и их график работы находятся в этом же разделе. Затем нужно будет выбрать лагерь из реестра поставщиков услуг по организации отдыха детей и их оздоровления, который размещен на сайте Министерства социального развития Пермского края minsoc.permkrai.ru. Последний шаг – покупка путевки и передача сертификата представителю лагеря. Передать его необходимо в течение 15 дней со дня получения, иначе сертификат будет аннулирован, а право на поддержку утрачено.

Обращаем ваше внимание на то, что департамент социальной политики администрации Перми сменил адрес. По вопросам организации отдыха и оздоровления детей следует обращаться по адресу: ул. Газеты «Звезда», 9, кабинет 11, либо по телефонам: 236-15-54, 236-12-14.

Метки: в Перми, Общество, в Пермском крае

Опубликовано: 16.04.2018 в 08:30 в рубрике - Новости T7-inform

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Новости T7-inform:

Губернатор Прикамья напишет «Тотальный диктант»

Пермские старшеклассники деньги считать умеют

Инструкторы Шоу Дао раскрывают тайну «боевых облаков»

«Амкару» разрешили домашние матчи

«Амкар»: Спасибо болельщикам!

Внимание полю - голов вволю

Пермская «русалка» стала «Красой Сибири»

Начался пожароопасный период

Ветераны-легкоатлеты Прикамья стали призерами чемпионата России

Юниоры боролись за путёвку на первенство мира


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Губернатор Прикамья напишет «Тотальный диктант»

Обратите внимание

в Перми

Двухлетнему Максиму Беляеву нужна помощь

За 2 года жизни мальчик перенес 4 операции на мозге.
16.04.2018 в 09:55

Метки: в Перми, В России, Здоровье

Вести Пермь. События недели

Обзор главных новостей Пермского края.
16.04.2018 в 09:35

Метки: в Перми, в Пермском крае

3D-модель эспланады оценили профессионалы

Какой будет пермская эспланада в скором будущем?
16.04.2018 в 09:12

Метки: в Перми, Общество, Власть

Пермяки написали Тотальный диктант

В субботу уровень своей грамотности проверили порядка 3 тысяч пермяков.
16.04.2018 в 08:50

Метки: в Перми, в Пермском крае, Образование

Время получать сертификаты!

13 апреля в Перми открылись пункты выдачи сертификатов на детский отдых.
16.04.2018 в 08:30

Метки: в Перми, Общество, в Пермском крае

В России

Двухлетнему Максиму Беляеву нужна помощь

За 2 года жизни мальчик перенес 4 операции на мозге.
16.04.2018 в 09:55

Метки: в Перми, В России, Здоровье

Готовится к открытию Пермский инженерно-промышленный форум

В этом году форум пройдет на новой площадке – в Фестивальном доме.
13.04.2018 в 16:15

Метки: в Перми, Экономика, Власть, В России

Нужна национальная программа по борьбе с онкологией

В Пермском крае профилактике онкологии уже сегодня уделяется особое внимание.
13.04.2018 в 14:35

Метки: Здоровье, В России

У пермских фигуристов - заключительный турнир сезона

Поддержка зрителей спортсменам будет особенно приятна. Когда и где ждут болельщиков?
13.04.2018 в 14:15

Метки: в Перми, Спорт, Общество, В России

Губернатор Прикамья напишет «Тотальный диктант»

14 апреля в 13.00 все желающие проверят уровень своей грамотности. Участником акции станет и губернатор.
13.04.2018 в 13:32

Метки: в Перми, В России

Лента новостей RSS каналы

Двухлетнему Максиму Беляеву нужна помощьДвухлетнему Максиму Беляеву нужна помощь

Вести Пермь. События неделиВести Пермь. События недели

3D-модель эспланады оценили профессионалы3D-модель эспланады оценили профессионалы

Пермяки написали Тотальный диктантПермяки написали Тотальный диктант

Время получать сертификаты!Время получать сертификаты!

Движение на Компросе восстановленоДвижение на Компросе восстановлено

Инспекторы ГИБДД ловили пешеходов-нарушителейИнспекторы ГИБДД ловили пешеходов-нарушителей

«Соленые уши»: время юмора и самоиронии«Соленые уши»: время юмора и самоиронии

Гран-при - главная интрига «Арабеска»Гран-при - главная интрига «Арабеска»

В этом году «Счастье» не затопитВ этом году «Счастье» не затопит

Готовится к открытию Пермский инженерно-промышленный форумГотовится к открытию Пермский инженерно-промышленный форум

В Перми изъято 8 тонн суррогатаВ Перми изъято 8 тонн суррогата

Первые солдаты-срочники отправятся на службу 18 апреляПервые солдаты-срочники отправятся на службу 18 апреля

Yuri`s Night: Космическая вечеринкаYuri`s Night: Космическая вечеринка

Нужна национальная программа по борьбе с онкологиейНужна национальная программа по борьбе с онкологией

У пермских фигуристов - заключительный турнир сезонаУ пермских фигуристов - заключительный турнир сезона

Губернатор Прикамья напишет «Тотальный диктант»Губернатор Прикамья напишет «Тотальный диктант»

Космос в Музее пермских древностейКосмос в Музее пермских древностей

В Перми выберут лучших будущих мамВ Перми выберут лучших будущих мам

Кто станет Учителем года-2018?Кто станет Учителем года-2018?

Жителя Березовки будут судить за браконьерствоЖителя Березовки будут судить за браконьерство

Пермский планетарий отметил золотой юбилейПермский планетарий отметил золотой юбилей

Пермь. Новости культуры 12.04.2018Пермь. Новости культуры 12.04.2018

Чёрные кредиторы: как распознать мошенников?Чёрные кредиторы: как распознать мошенников?

За хорошим уловом - на ярмаркуЗа хорошим уловом - на ярмарку

Версия сайта для мобильных устройств

© ГТРК «Пермь» ("T7-INFORM.RU") 2003 - 2018.

© 2018 Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 выдано 22.08.2014 г. Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Учредитель федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Главный редактор Панина Елена Валерьевна.

16+ Для детей старше 16 лет.

Редактор сайта Шаталин Сергей Александрович.

Справочный телефон редакции сайта: +7 (342) 271-60-43.

Адрес электронной почты: .

Разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Рейтинг@Mail.ru
На главную