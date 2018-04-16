Время получать сертификаты!

До 30 июня в департаменте социальной политики администрации Перми идет прием заявлений на предоставление компенсации части расходов на оплату путевки в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей. А 13 апреля в Перми открылись пункты выдачи сертификатов на детский отдых.

Сертификат на оздоровление и отдых детей может быть выдан только по одной из форм – это загородный лагерь отдыха и оздоровления детей или санаторно-оздоровительный детский лагерь. Отправить ребенка в лагерь досуга и отдыха или в лагерь палаточного типа в этом году можно без получения сертификата, просто обратившись за путевкой в организацию, оказывающую услуги по отдыху детей.

Бюджетная поддержка жителей, которые отправляют детей в летние лагеря, зависит от социального статуса или уровня доходов семьи. Так, детям, проживающим в семьях со среднемесячным доходом, превышающим трехкратную величину прожиточного минимума, она не предоставляется. Стоимость сертификата также определяется исходя из социального статуса или среднемесячного дохода семьи.

Перечень документов, которые необходимо предоставить родителям ребенка для получения сертификата, можно найти на сайте городской администрации www.gorodperm.ru в разделе Социальная сфера / Семья и детство / Оздоровительная кампания / Сертификат на оздоровление и (или) отдых детей. Подать документы можно в любой из 16 пунктов выдачи сертификатов, независимо от места регистрации ребенка. Адреса пунктов выдачи и их график работы находятся в этом же разделе. Затем нужно будет выбрать лагерь из реестра поставщиков услуг по организации отдыха детей и их оздоровления, который размещен на сайте Министерства социального развития Пермского края minsoc.permkrai.ru. Последний шаг – покупка путевки и передача сертификата представителю лагеря. Передать его необходимо в течение 15 дней со дня получения, иначе сертификат будет аннулирован, а право на поддержку утрачено.

Обращаем ваше внимание на то, что департамент социальной политики администрации Перми сменил адрес. По вопросам организации отдыха и оздоровления детей следует обращаться по адресу: ул. Газеты «Звезда», 9, кабинет 11, либо по телефонам: 236-15-54, 236-12-14.