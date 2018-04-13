Губернатор Прикамья напишет «Тотальный диктант»

14 апреля в 13.00 все желающие проверят уровень своей грамотности, приняв участие в самом демократичном событии апреля. Участником акции станет и губернатор Пермского края Максим Решетников. Он вместе с другими пермяками напишет Тотальный диктант на площадке Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета.



Как сообщают организаторы, в этом году участникам предстоит написать текст российской писательницы Гузели Яхиной, автора романа «Зулейха открывает глаза», лауреата премии «Большая книга». Текст состоит из трёх частей: «Утро», «День» и «Вечер». Пермякам предстоит писать вторую часть - «День». Все три фрагмента войдут в новое, ещё не опубликованное произведение Гузель Яхиной под названием «Дети мои».

«Тотальный диктант» в Перми можно написать на 40 площадках во всех районах города. Зарегистрироваться и отследить полный список площадок Тотального диктанта в Перми можно на сайте totaldict.ru.