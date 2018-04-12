Пермские старшеклассники деньги считать умеют

Пермские старшеклассники стали победителями Всероссийской олимпиады по финансовой грамотности, которая прошла при поддержке Банка России в Москве. Накануне учеников пермской Гимназии №17 и Лицея №10 с победой поздравили представители пермского отделения Центробанка.

Заявки на участие в Олимпиаде подали 15 тысяч человек. В финал вышли только 80. В итоге в общекомандной копилке пермяков - семь призовых мест. Из них трое - абсолютные победители.