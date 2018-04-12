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Инструкторы Шоу Дао раскрывают тайну «боевых облаков»

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Тайна боевых облаков. Семинар под таким названием прошел в Перми для продвинутых инструкторов Шоу Дао. В философской системе Шоу Дао превыше всего ценится жизнь. Своя или чужая. Не считается зазорным убежать. Высший пилотаж - вообще избежать конфликта или стычки. Бой, который не состоялся, считается боем, который ты выиграл. Если уж случилось обороняться, то нужно выжить любым способом.

Николай Тутынин, инструктор: "Тема семинара - Тайна боевых облаков. Ударные техники, болевые, захват. Работают те мастера, которые на своём пути уже далеко продвинулись, занимаются не менее 10-15 лет, которые постигли, как внешнее, так и внутреннее".

Техника строится таким образом, чтобы использовать силу противника против него же самого. На постижение тайны защитных боевых и болевых облаков у продвинутых инструкторов из Екатеринбурга, Тюмени и разных уголков Прикамья – два дня. Группа же начального обучения миролюбивого искусства боя Шоу Дао открыта в Перми на постоянной основе. Знакомство со своим телом начинается с разминки.

Сергей Парепко, вице-президент федерации Шоу Дао России: "В жизни не бывает ситуации, когда ты знаешь, что на тебя нападут. И ты заранее подготовился. Но постепенно в процессе занятий ты приучаешь свои суставы, мышцы к тому, чтобы они включались в работу автоматически".

 

 

Метки: в Перми, Спорт, Общество

Опубликовано: 12.04.2018 в 16:30 в рубрике - Новости T7-inform

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