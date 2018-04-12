«Амкару» разрешили домашние матчи
Футбольному клубу "Амкар" разрешили проводить домашние матчи. С инспекцией в Перми побывали представители РФС и РФПЛ. Комиссия убедилась, что необходимые работы по реставрации искусственного газона выполнены. В итоге принято решение вернуть пермякам лицензию на проведение матчей премьер-лиги дома. Таким образом, "Амкар" примет "Рубин" 14 апреля, "Спартак" - 29 апреля и "Ахмат" - 13 мая.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости T7-inform:
«Амкар»: Спасибо болельщикам!
Внимание полю - голов вволю
Пермская «русалка» стала «Красой Сибири»
Начался пожароопасный период
Ветераны-легкоатлеты Прикамья стали призерами чемпионата России
Юниоры боролись за путёвку на первенство мира
Весь пьедестал почёта - наш!
От слов к действиям
Летний отдых для детей: Когда сертификаты не требуются
Прикамские самбистки взяли 4 «золота» Чемпионата России
Добавить комментарий: