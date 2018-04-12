«Амкару» разрешили домашние матчи

Футбольному клубу "Амкар" разрешили проводить домашние матчи. С инспекцией в Перми побывали представители РФС и РФПЛ. Комиссия убедилась, что необходимые работы по реставрации искусственного газона выполнены. В итоге принято решение вернуть пермякам лицензию на проведение матчей премьер-лиги дома. Таким образом, "Амкар" примет "Рубин" 14 апреля, "Спартак" - 29 апреля и "Ахмат" - 13 мая.