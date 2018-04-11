«Амкар»: Спасибо болельщикам!

"Амкар" в Хабаровске обыграл СКА, испортив дебют Сергея Передни на посту главного тренера хабаровчан. Равно мотивированные соперники бьются за выживание в Премьер-Лиге, - больше боролись, чем играли в футбол. В прошлом туре «Амкар» сенсационно победил на РЖД-Арене «Локомотив», выявив новую «ударную» звезду- Аарона Оланаре. В гостях красно-чёрные действовали поступательно - от завоевания территориальным преимуществом к реализации моментов. На 46-й минуте Александр Рязанцев принял снаряд на ногу во вратарской и протолкнул его в пустой угол ворот. На второй компенсированной к матчу минуте Михаил Костюков воспользовался передачей Эзатолахи и установил итоговый счёт - 2:0.

«СКА-Хабаровск» остался на последней строчке в турнирной таблице, которую, скорее всего, и займёт по итогам сезона. Пермяки одержали вторую подряд победу под руководством Вадима Евсеева и добрались уже до девятой позиции. За что клуб благодарит и своих лёгких на подъём болельщиков.

Горан Алексич, тренер ФК «Амкар»: "Дистанция между городами очень большая. Приехать поддержать нашу команду - это такой скажем героический поступок. Им ещё огромное спасибо, и всем нашим болельщикам, которые нас поддерживают именно в самых тяжёлых моментах".