Внимание полю - голов вволю
Комиссия Российского футбольного союза и Российской футбольной премьер-лиги сегодня проверяет качество газона на стадионе «Звезда», который является домашним для «Амкара». В клубе рассчитывают на положительное решение. Ранее «Амкару» запретили проводить игры на домашнем стадионе из-за неудовлетворительного состояния искусственного газона.
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