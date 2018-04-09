Пермская «русалка» стала «Красой Сибири»

С 3 по 7 апреля в Новосибирске прошли всероссийские соревнования по синхронному плаванию "Краса Сибири".



Сборная команда Пермского края достойно выступила. Спортсменка Дарья Шиловская стала абсолютным лидером, как в произвольной сольной программе, так и в обязательной, в возрастной категории 13 лет и моложе. Золотая медаль теперь в Перми! Новый, совсем юный состав групповой программы так же выполнил 3 спортивный разряд.



Все спортсменки Федерации Пермского края получили хороший соревновательный опыт и результат, к которому так упорно шли.



А начать свой путь в синхронном плавании легко. В спортивном клубе "Ариэль" ведётся подготовка к синхронному плаванию для девочек с 4 лет.



Желаем дальнейших успехов всем синхронисткам сборной команды Пермского края.