Пермская «русалка» стала «Красой Сибири»
С 3 по 7 апреля в Новосибирске прошли всероссийские соревнования по синхронному плаванию "Краса Сибири".
Сборная команда Пермского края достойно выступила. Спортсменка Дарья Шиловская стала абсолютным лидером, как в произвольной сольной программе, так и в обязательной, в возрастной категории 13 лет и моложе. Золотая медаль теперь в Перми! Новый, совсем юный состав групповой программы так же выполнил 3 спортивный разряд.
Все спортсменки Федерации Пермского края получили хороший соревновательный опыт и результат, к которому так упорно шли.
А начать свой путь в синхронном плавании легко. В спортивном клубе "Ариэль" ведётся подготовка к синхронному плаванию для девочек с 4 лет.
Желаем дальнейших успехов всем синхронисткам сборной команды Пермского края.
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