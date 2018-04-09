Начался пожароопасный период

Весна и лето - прекрасное время для активного отдыха в саду, на природе, но, увы это ещё и пожароопасный период. Какие пожары и загорания характерны для весенне-летнего периода и как их предотвратить?

Каждый год повторяется ситуация горения сухой прошлогодней травы, оттаявшего бытового мусора. Нарушения, которые приводят к возгоранию, банальны: неосторожно брошенная непогашенная сигарета, озорство детей. Площадь пожара, возникшего, казалось бы, из-за такого пустяка, порой достигает сотен квадратных метров. В огне оказываются дома, постройки, автотехника… А нужно всего лишь не бросать горящие окурки, спички в кучи мусора и прошлогодний сухостой, не полениться сделать замечание школьникам, бесцельно поджигающим участки сухой травы.

С наступлением тепла оживает территория коллективных садов. После зимнего простоя возобновляется эксплуатация печного отопления. Неисправность печи, неправильное её устройство чаще всего и приводят к пожару. Следует убедиться в том, что печь в порядке, или, наоборот, устранить неполадки - заделать трещины в конструкции печи и трубы, побелить их, если возникла необходимость, обратиться к профессионалу. Не забудьте и про своевременную чистку дымохода. Даже если ваша печь не имеет недостатков, не оставляйте её топящейся без присмотра и эксплуатируйте согласно противопожарным правилам! На дачных участках сжигайте мусор и отходы только на специально оборудованных площадках; не разжигайте костры в сухую и ветреную погоду; не оставляйте их непотушенными. Не забывайте о пожарной безопасности и во время отдыха. Будьте предельно осторожны при использовании открытого огня, в том числе при разжигании костра и устройстве мангала. Все перечисленные противопожарные рекомендации не требуют больших физических и материальных затрат. Все они общеизвестны. Проявите внимательность, и тогда прекрасное время года вас порадует только хорошим настроением.