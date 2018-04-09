Ветераны-легкоатлеты Прикамья стали призерами чемпионата России
26 медалей завоевали прикамские спортсмены на Чемпионате России по легкой атлетике среди ветеранов. У легкоатлетов эта категория начинается с 35 лет. Сборная Пермского края заняла итоговое четвертое место в командном зачете. 8 золотых, 12 серебряных и 6 бронзовых наград завоёваны усилиями всего лишь 17 человек, что объективно мало, в сравнении, например, с представительством Татарстана в 50 человек. В зачёт командного успеха идут 30 лучших результатов.
Татьяна Лодочникова, тренер-преподаватель по легкой атлетике краевого центра адаптивных видов спорта, рассказала: "Выдающихся результатов у нас добились такие спортсмены известные, как Сергей Сыстеров, ходок, он чемпион мира в ходьбе. Он завоевал золото в ходьбе на 3 км, на 5 км. Его супруга сейчас стала ходить, она мастер спорта на 800. Она завоевала второе место тоже в ходьбе. Лёня Богданов из Соликамска выиграл и 400 и 800. Юля Торсунова в одну калитку выиграла и 60 и 200 метров".
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