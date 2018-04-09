Юниоры боролись за путёвку на первенство мира

На главном старте страны по самбо для спортсменов до 21 года в Оренбурге золото и путёвку на первенство мира завоевал Иван Пегушин из Березников. Бронзовым призёром стал Матвей Шадрин из Краснокамска. Сейчас спортсмены, относящиеся к категории юниоров - в самбо это 19-20 лет - отрабатывают ошибки на специальном учебно-тренировочном сборе в СК Сухарева под руководством ведущих мастеров борьбы Пермского края.

Матвей Шадрин, бронзовый призёр Первенства России 2018: "Следующий год у меня уже будет взрослым, буду выступать по мужчинам. Это был последний мой юниорский год. Отборолся 4 встречи, проходил до этого всё досрочно - первую выиграл болевым, вторую тоже болевым. Третью выиграл чистым броском. И полуфинальную самую важную встречу я проиграл 2:1 свердловчанину".