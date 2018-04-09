Весь пьедестал почёта - наш!

Пермячки заняли весь пьедестал почёта в разделе ката на Первенстве России по киокушинкай. Всего в рамках юношеского чемпионата страны в Хабаровске было разыграно 30 комплектов наград. Воспитанницы пермской СДЮСШОР «Киокушинкай» собрали комплект наград в категории 12-13 лет. Первое место в ката-групп заняли соликамцы Александр Ковыляев, Илья Дрейд и Анастасия Лыткина. В двух разделах ката и кумитэ представители Пермского края завоевали 17 медалей.