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← Летний отдых для детей: Когда сертификаты не требуются

От слов к действиям

площадка

Мартовское пленарное заседание Пермской городской Думы показало, что наши органы власти умеют слушать – и критику, и своих избирателей. Ведь самыми острыми вопросами, которые обсуждались на заседании, стали отчеты контролирующих органов, а самыми оптимистичными – законопроекты, которые выросли из чаяний горожан.

 

НОРМОТВОРЧЕСТВО ПОД ПРИСМОТРОМ

            Деятельность депутатов тоже проверяется и контролируется. Именно вопросам контроля были посвящены на этот раз выступления на «Часе депутата». Свои отчеты о деятельности за прошлый год представили два контролирующих органа: прокуратура и Контрольно-счетная палата города Перми.

            Прокурор города Перми Андрей Назаров в своем докладе «О состоянии законности в городе Перми в 2017 году» рассказал, что в прошлом году было выявлено более 34 000 нарушений законодательства в различных сферах деятельности, принесено 814 протестов на незаконные правовые акты, внесено 1860 представлений с требованием устранить нарушения. К административной ответственности привлечено 888 человек, возбуждено 57 уголовных дел, рассмотрено 25 тысяч обращений граждан, из них удовлетворено 4 тысячи. Отметил прокурор и проблемные сферы. Замечания касались расселения ветхого и аварийного жилья, программы по газификации, а самыми злободневными Андрей Назаров назвал проблемы в сфере ЖКХ.

            «Нерешенной проблемой остается задолженность за поставленные коммунальные ресурсы, – отметил он. – Благодаря мерам прокурорского реагирования ее удается уменьшать. По состоянию на 1 января 2018 года просроченная задолженность управляющих компаний снижена до 5,5 миллиарда рублей. Ранее она составляла больше 7 миллиардов».

            Прокурор подчеркнул, что депутатам необходимо усилить работу по актуализации муниципальных правовых актов в связи с изменением федерального и регионального законодательств, а также в части разработки программ комплексного развития транспортной и социальной инфраструктуры. Предложения прокуратуры были направлены в городскую Думу и администрацию Перми.

 

ФИНАНСЫ ПЕРЕСЧЁТ ЛЮБЯТ

            Председатель Контрольно-счетной палаты Перми Мария Батуева в своем докладе остановилась на основных показателях 2017 года. Работа Контрольно-счетной палаты направлена на то, чтобы определять эффективность и целесообразность расходования муниципальных ресурсов. Важнейшим в ее деятельности остается разработка рекомендаций, направленных на устранение и предупреждение нарушений и недостатков в бюджетной сфере. Общий объем нарушений, подлежащих устранению в соответствии с рекомендациями Контрольно-счетной палаты, в 2017 году составил 4188 миллионов рублей. Мария Батуева отметила, что при формировании бюджета, например, нарушения возникали из-за отсутствия нормативно-правовой базы, занижения или завышения запланированных расходов, а также нарушения методики планирования. В отчетном году палата провела 15 контрольных и 8 экспертно-аналитических мероприятий. Итогом стало то, что объем финансовых нарушений и недостатков при исполнении бюджетных планов и использовании муниципального имущества в сравнении с 2016 годом существенно снизился.

            «Бюджетный процесс очень сложен и многогранен. И цель деятельности КСП состоит в том, чтобы выявлять те позиции, по которым его необходимо улучшать и оптимизировать. Разумеется, администрация города и Пермская городская Дума эти рекомендации слышат. Все выявленные недостатки и нарушения подлежат рассмотрению и последующему устранению. 84% нарушений были устранены уже к началу 2018 года, на оставшиеся 16% разработан график устранения замечаний в течение года», – подчеркнул Виктор Агеев, первый замглавы администрации Перми.

            «Экспертное мнение специалистов городской Контрольно-счетной палаты и прокуратуры Перми крайне важно для депутатской работы, – отметил председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин. – Все представленные данные будем использовать для улучшения правотворческих документов, усиления контроля по проблемным сферам. С прокуратурой проводим совещания регулярно. Специалисты КСП оперативно сформировали предложения администрации по уточнению прогнозируемого объема доходов бюджета по итогам I полугодия 2018 года. Если будет необходимо, мы внесем соответствующие изменения в бюджет. Проанализированы все 25 муниципальных программ, которые будут реализовываться в 2018–2020 годах. Здесь также будет нужно скорректировать значение ряда показателей. Грамотная работа с бюджетом, эффективное использование муниципального имущества – это основа успешного решения наших приоритетных задач».

 

ПОДВАЛЫ - СОБСТВЕННИКАМ

            Проект под скромным названием «Об осуществлении мероприятий в сфере управления жилым имуществом» стал одним из важнейших на этом заседании. Депутаты назвали его долгожданным, и действительно, вопрос назревал давно. Пермская городская Дума приняла решение о передаче муниципальных помещений в многоквартирных жилых домах в общую долевую собственность собственникам этих домов. Речь идет о том имуществе, которое относится к общедомовому, но по разным причинам на данный момент жильцам не принадлежит, например о подвалах. Это, впрочем, станет возможным только при условии, что с приемом помещения в собственность согласятся абсолютно все жители дома и решение будет принято коллективно. Первый заместитель председателя Пермской городской Думы Дмитрий Малютин поясняет: «Обращаю внимание: никто никого не заставляет брать на себя дополнительные обязанности. Всё решают сами жильцы на собрании. Помещения передадут только при единогласном выборе. А после этого пермяки сами определятся с их назначением и будут нести ответственность по их содержанию».

            Реализация этого решения позволит городу ежегодно экономить около 34 миллионов рублей из бюджета при условии передачи в собственность жильцам всех помещений. В перечень включено 344 объекта муниципальной собственности города Перми.

 

ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ ДЛЯ «ЧАСТНИКОВ»

            Еще одно решение, которое было рассмотрено на этом пленарном заседании, – это реакция на запрос горожан. На территории Перми давно действуют депутатские программы, в которых одно из важных мест занимает строительство детских площадок. Но, по словам председателя Пермской городской Думы Юрия Уткина, раньше эта тема была урегулирована только в отношении многоквартирных домов. Между тем в адрес депутатов поступало множество обращений из частного сектора, жители которого тоже хотят, чтобы у их детей была возможность играть на качественных площадках. Депутаты внесли изменения в свое решение от 28.06.2011 г. № 153 «Об установлении расходного обязательства по обустройству детских игровых площадок на земельных участках, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений многоквартирных жилых домов города Перми». Теперь появится возможность обустраивать детские игровые площадки и на территориях индивидуальной жилой застройки.

            «Предварительно обсудили эту тему с территориальным общественным самоуправлением, с жителями. Это крайне актуальный для них вопрос, знаю по своему депутатскому округу, – говорит Юрий Уткин. – Средства в трехлетнем бюджете предусмотрены. Так что теперь мы будем выделять субсидии на строительство детских площадок не только многоквартирным домам, но и в так называемом частном секторе – на муниципальных земельных участках. Жителям, в свою очередь, необходимо объединиться, обсудить проект в ТОС, так как именно ТОС будет обязано содержать эти детские площадки».

            Время подумать у жителей таких микрорайонов есть – возможность начать строительство детских площадок появится в 2019 году. Между тем депутаты говорят, что такие площадки могут стать первым шагом в поэтапном улучшении городской инфраструктуры и началом настоящей народной муниципальной программы.

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 06.04.2018 в 17:55 в рубрике - Новости T7-inform

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