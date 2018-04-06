Летний отдых для детей: Когда сертификаты не требуются

Многие родители уже задумались об организации летнего отдыха своих детей. Администрация города Перми традиционно готова оказать в этом вопросе бюджетную поддержку.

В этом году отдых детей в лагерях досуга и отдыха, а также в лагерях палаточного типа организуется без получения сертификата на оздоровление и отдых. Если вы планируете отправить ребенка в такой лагерь, получить бюджетную поддержку можно, просто обратившись за путевкой в организацию, оказывающую услуги по отдыху детей. Это может быть школа, учреждение дополнительного образования, частная организация. Реестр лагерей на базе муниципальных учреждений можно найти на сайте городской администрации gorodperm.ru в разделе «Семья и детство»/ «Оздоровительная компания»/ «Реестр организаций». Информация о частных организациях появится на этом же сайте несколько позднее – до 15 апреля.

На отдых детей в загородных и санаторно-оздоровительных лагерях будут по-прежнему выдаваться сертификаты. Получить их можно будет с середины апреля в пунктах выдачи, о дате открытия и режиме работы которых будет сообщено дополнительно на сайте gorodperm.ru.

Кроме того уже сейчас и до 30 июня у родителей есть возможность написать заявление в департамент социальной политики администрации Перми на компенсацию части расходов на оплату путевки в загородный или санаторно-оздоровительный лагерь, расположенный на территории Российской Федерации. Напоминаем, что на бюджетную поддержку могут рассчитывать дети из малоимущих семей, дети, находящиеся в социально опасном положении, дети-инвалиды, а также дети, проживающие в семьях, где среднемесячный доход не превышает трехкратную величину прожиточного минимума (то есть составляет не более 30 294 рублей). Пакет документов, необходимый для получения компенсации, можно найти на сайте gorodperm.ru в разделе «Семья и детство» / «Оздоровительная кампания» / «Компенсация родителям части расходов на оплату стоимости путевки». В частности, последней категории помимо заявления на получение компенсации необходимо предоставить копию свидетельства о рождении или паспорта ребенка; копию паспорта родителя; копию документа, удостоверяющего регистрацию по месту жительства ребенка; копию справки о составе семьи или выписку из домовой книги; документы, подтверждающие доходы родителей.

Обратите внимание: департамент социальной политики администрации Перми сменил адрес. Теперь по вопросам организации отдыха и оздоровления детей следует обращаться по адресу: улица Газеты «Звезда», 9, кабинет 11, либо по телефонам: 236-15-54, 236-12-14.