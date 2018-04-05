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Прикамские самбистки взяли 4 «золота» Чемпионата России

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самбистки

Прикамские самбистки завоевали 4 медали высшего достоинства на Чемпионате России в Хабаровске. Ожидаемое событие года с размахом прошло в комплексе «Платинум арена». Больше тысячи бойцов со всех уголков нашей страны в течение трёх дней сражались за путёвки на мировые форумы. По регламенту участники, занявшие первое место, отправляются на Чемпионат мира, второе - Чемпионат Европы. Первые места в своих категориях заняли Марина Мохнаткина, Мария Молчанова, Анна Балашова и Екатерина Оноприенко. В мужском зачёте в весе свыше ста килограммов Гаджи Юсуфов завоевал бронзу и попал в состав сборной страны.

Юрий Аликин, МСМК старший тренер сборной Пермского края по самбо: "Марина Мохнаткина снова завоевала золотую медаль, наверно, уже 9-й раз. Екатерина Оноприенко снова выиграла Чемпионат России, она также была первой на прошлом чемпионате. Сейчас она снова уже двукратная чемпионка России. Они все будут представлять нашу страну на Чемпионате мира, который пройдёт в Румынии, в Бухаресте в ноябре". 

Метки: В России, Спорт, в Пермском крае

Опубликовано: 05.04.2018 в 16:45 в рубрике - Новости T7-inform

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