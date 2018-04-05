Футбольное поле закрыли по уважительной причине

Недолго музыка играла. Футбольное поле, относящееся к манежу «Пермь Великая» было открыто для тренировок спортсменов краевой федерации две недели. И теперь снова закрыт приказом директора «Центра спортивной подготовки Пермского края», в чьем ведении находится объект. Причина, впрочем, уважительная. Краевое Управление капитального строительства устанавливает две резервные пожарные емкости. Находящаяся на площадке манежа строительная техника делает его эксплуатацию невозможной. Запуск пожарных водоемов и устранение недочётов конструкции бытового корпуса планируют завершить к 30 апреля.