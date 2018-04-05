Апрель в режиме онлайн

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Продолжают свою активную работу филиалы Виртуального концертного зала краевой филармонии в Пермском крае

Проект Пермской краевой филармонии осуществляется при поддержке министерств культуры РФ и Пермского края. Всего в четвертом месяце года будет осуществлено 33 трансляции: 2 архивных и 2 прямых из Москвы, 11 – из архивов Пермской филармонии и 18 – прямых, из Большого и Органного залов краевой филармонии.

Московские трансляции

1 апреля в 14:00 состоялась архивная трансляция от 15.10. 2017 года в ВКЗ города Лысьва из Концертного зала им. П.И. Чайковского (Москва) музыкальной сказки А. Линдгрен – «Пеппи Длинный чулок» в исполнении Академического симфонического оркестра Московской филармонии (дирижёр – Владимир Понькин) и Юлии Пересильд (художественное слово).

2 апреля в 19.00 в Органном зале была осуществлена трансляция записи концерта из концертного зала имени П.И. Чайковского британского пианиста Питера Донохоу - «скульптора, ваяющего на фортепиано», обладающего исключительным чувством музыкальной выразительности, победителя конкурса имени Чайковского (1982). Он выступает вместе с Государственным симфоническим оркестром Республики Беларусь под управлением главного дирижера, народного артиста БеларусиАлександра Анисимова. Это - перенос концерта с 28 марта, когда в стране был объявлен национальный траур по погибшим в торговом центре Кемерово.

Следующая архивная трансляция пройдет 17 апреля в 14:00 также из Концертного зала им. П.И. Чайковского в деревню Скоблевка. Исполнители: Государственный академический Рязанский русский народный хор им. Е.Г. Попова (видеозапись от 31.01.2017).

8 апреля в 14:00 филармония приглашает на чрезвычайно важное событие – прямую трансляцию из Концертного зала им. П.И. Чайковского концертное исполнение оперы «Иоланта» П.И.Чайковского. На сцене - Симфонический оркестр Мариинского театра. Дирижер – народный артист РФ Валерий Гергиев. Солисты оперной труппы Мариинского театра: Ирина Чурилова (сопрано), Кира Логинова (сопрано), Екатерина Сергеева (меццо-сопрано), Мигран Агаджанян (тенор), Андрей Зорин (тенор), Алексей Марков (баритон), Роман Бурденко (баритон), Станислав Трофимов (бас), Юрий Воробьев (бас).

Трансляция состоится в рамках XVII Московского Пасхального фестиваля, который будет проходить с 8 апреля по 9 мая при поддержке Правительства Москвы, Министерства культуры РФ, Министерства обороны РФ и по благословению Его Святейшества Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Из архива Пермской филармонии

5 апреля в 12:15 филармония предлагает жителям Скобелевки послушать программу «П. И. Чайковский «Детский альбом» в исполнении камерного оркестра B-A-C-H, Екатеринбург (видеозапись от 11.02.2017.).

8 апреля в 15:00 жители Березников смогут увидеть сольный концерт Дениса Мацуева, который состоялся в рамках VIII Международного фестиваля Маэстро (видеозапись от 17.03.2018.).

12 апреля в 15:30        концертная программа «Содружество студенческих хоров» будет представлена в поселке Полазна (видеозапись от 25.02.2017.).

В этот же день в 18:00 жители села Орда побывают на концерте «И классика, и джаз», который состоялся в рамках закрытия VIII Международного фестиваля Дениса Мацуева (видеозапись от 18.03.2018.). Этот же концерт будет показан 15 апреля в 15.00 жителям Березников.       

13 апреля в 13:00        лысьвенцы станут свидетелями Concerto Grosso для органа и струнного оркестра в исполнении Оркестра русских народных инструментов Пермской филармонии и Габита Несипбаева, орган    (видеозапись от 8.11.2017 года  с XII Международного фестиваля органной музыки).

14 апреля в 14:00        выступление Государственного симфонического оркестра Республики Татарстан под управлением народного артиста РФ Александра Сладковского смогут оценить жители поселка Полазна (видеозапись от 4.06.2017.).

15 апреля в 12:00 музыкальную сказку «Про Федота-стрельца, удалого молодца» в блистательном исполнении актера Даниила Спиваковского и ансамбля «Русская рапсодия» увидят жители Губахи (видеозапись от 28.01.2018.).

22 апреля в 15:00        состоится показ арт-проекта «Тенора XXI века» (видеозапись от 6.03.2018.) для жителей Березников. Также для березниковцев 29 апреля в 15:00 пройдет показ уникального мультимедийного проекта «Музыкальная Сириана». Исполнители: Ашраф Катеб, скрипка (Сирия) и Михаил Мордвинов, фортепиано (Россия).    

Прямые из Пермской филармонии

9 апреля в 19:00 жители Ильинского, Полазны, Кунгура, Губахи и Лысьвы смогу присоединится к премьере «Концерта виртуозов» в рамках Всероссийской акции «Балалайка-душа России» из Органного концертного зала. На сцене – Оркестр русских народных инструментов Пермской филармонии, Екатерина Мочалова (домра, мандолина) и Андрей Горбачев (балалайка)  .

21 апреля в 19:00        жители Кунгура станут свидетелями выступления Тюменского филармонического оркестра и восходящей звезды российского фортепианного искусства Дмитрия Маслеева. Это будет прямая трансляция из Органного концертного зала.

23 апреля в 19:00        жителей Ильинского и Губахи филармония приглашает на прямую трансляцию мировой премьеры «12 хоров» санкт-петербургского композитора Александра Изосимова в исполнении Уральского государственного камерного хора Пермской филармонии.

26 апреля в 19:00        в Большом зале филармонии        «Квартет Каравай» Пермской филармонии будет отмечать свое 30-летие. Оценить атмосферу юбилейного вечера концерта-премьеры  «Великолепной четверке - 30 лет!» в прямой трансляции смогут жители Скобелевки, Ильинского, Кунгура, Губахи, Орды и Лысьвы.

Наконец, 28 апреля в 17:00 в Органном концертном зале начнется гала-концерт лауреатов детского краевого конкурса-фестиваля «Русская фантазия» под патронажем Оркестра русских народных инструментов Пермской филармонии  . Присутствовать на вечере в режиме он-лайн смогут жители Осы, Ильинского, Губахи, Чернушки и Лысьвы.

 

Метки: в Перми, Культура, Общество

Опубликовано: 05.04.2018 в 09:35 в рубрике - Новости T7-inform

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