Домашние игры на поле соперника запретят
Оставшиеся домашние матчи текущего сезона пермякам предписано проводить на резервных аренах. С формулировкой «пока газон «Звезды» не будет соответствовать стандартам РФС». Футбольных функционеров пермяки невольно сподвигли ещё и к законотворчеству. После шумихи вокруг переноса матча 24-го тура, руководство РФПЛ решило внести изменения в регламент чемпионата, по которым проводить домашние игры на поле соперника будет нельзя. Они должны вступить в силу со следующего сезона.
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