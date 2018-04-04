Домашние игры на поле соперника запретят

Оставшиеся домашние матчи текущего сезона пермякам предписано проводить на резервных аренах. С формулировкой «пока газон «Звезды» не будет соответствовать стандартам РФС». Футбольных функционеров пермяки невольно сподвигли ещё и к законотворчеству. После шумихи вокруг переноса матча 24-го тура, руководство РФПЛ решило внести изменения в регламент чемпионата, по которым проводить домашние игры на поле соперника будет нельзя. Они должны вступить в силу со следующего сезона.