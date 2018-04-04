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Домашние игры на поле соперника запретят

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Оставшиеся домашние матчи текущего сезона пермякам предписано проводить на резервных аренах. С формулировкой «пока газон «Звезды» не будет соответствовать стандартам РФС». Футбольных функционеров пермяки невольно сподвигли ещё и к законотворчеству. После шумихи вокруг переноса матча 24-го тура, руководство РФПЛ решило внести изменения в регламент чемпионата, по которым проводить домашние игры на поле соперника будет нельзя. Они должны вступить в силу со следующего сезона. 

Метки: в Перми, В России, Спорт

Опубликовано: 04.04.2018 в 15:39 в рубрике - Новости T7-inform

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