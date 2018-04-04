Выиграли назло. Футболисты пермского «Амкара» победили московский «Локомотив» со счётом 2:1 в матче 24-го тура чемпионата России. Перенесённому по взаимному согласию сторон на РЖД-Арену в Москву так называемому домашнему матчу предшествовала обильная критика болельщиков и экспертов. Причиной переноса стало плохое качество искусственного газона пермского стадиона «Звезда». Сходились мнения в одном – в предполагаемом фаворите предстоящей встречи. И железнодорожники начали на ура. На 16-й минуте с пенальти отличился Мануэл Фернандыш. «Амкар» удивил после перерыва. И не единожды. Дублем отметился Аарон Оланаре (результативными стали 49-я, с пенальти, и 59-я минуты). В итоге, гости вынудили «Локомотив» прервать 9-матчевую серию без поражений. С 25-ю очками «Амкар» идёт на 12-й позиции, дающей право остаться в премьер-лиге на следующий сезон. Теперь на поле красно-чёрные выйдут 7 апреля на выезде со «СКА-Хабаровск».