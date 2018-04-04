Центр Юрия Башмета проводит шестую сессию для молодых дарований

Возьми уроки по классу домры, балалайки и баяна!

В краевой филармонии состоится VI сессия Образовательного центра Юрия Башмета в Перми. Она пройдет с 4 по 6 апреля.

Уроки мастерства по классам народных инструментов – домры, баяна, балалайки - проведут:

- Смоляр Светлана Михайловна (домра) - преподаватель класса альтовой и малой домр в Санкт-Петербургском Государственном университете культуры и искусств, концертмейстер группы альтовых домр Государственного Академического русского оркестра им. В.В. Андреева. Занятия пройдут с 4 по 6 апреля в административном здании Пермской краевой филармонии (ул. Советская, 69);

- Пенюгин Денис Андреевич(балалайка) - преподаватель музыкального колледжа им. Н.А. Римского-Корсакова, солист ансамбля «Орнамент». На уроки педагог приглашает с 4 по 6 апреля в Музыкальную гостиную Пермской краевой филармонии (ул. Сибирская, 11).- Гулевский Олег Валерьевич (баян) - преподаватель Санкт-Петербургской Государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова, заведующий средней специальной музыкальной школы Санкт-Петербургской Государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсаков. Мастер-класс запланирован на 4-6 апреля в административном здании Пермской краевой филармонии (ул. Советская, 69).

Чтобы стать участником мастер-классов, необходимо было до 2 апреля оформить заявку на бланке учреждения и отправить на muz.gostin@mail.ru с указанием возможного времени участия.



После получения заявок составлен график проведения мастер-классов. В случае получения большого количества заявок, список активных участников уроков мастерства может быть ограничен. График прослушиваний опубликован на сайте Пермской краевой филармонии.



Участникам необходимо до мастер-классов предоставить оригинал заявки с подписью и печатью, оригинал согласия (для участников до 18 лет заполняется родителем) на участие и копию документа, удостоверяющего личность.



Посещение мастер-классов для слушателей - свободное.



