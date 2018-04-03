Ушки на макушке: Что делать при отравлении угарным газом
Что нужно делать при отравлении угарным газом в первую очередь? Важно действовать очень быстро, помня о том, что отсчет времени идет не просто на минуты, а даже на секунды.
|Главная Новости Видео О нас
|в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод
Что нужно делать при отравлении угарным газом в первую очередь? Важно действовать очень быстро, помня о том, что отсчет времени идет не просто на минуты, а даже на секунды.
|03.04.2018 в 17:15
|03.04.2018 в 16:20
|03.04.2018 в 16:03
|03.04.2018 в 15:16
|03.04.2018 в 14:52
|03.04.2018 в 16:20
|03.04.2018 в 12:43
|03.04.2018 в 10:57
|02.04.2018 в 17:35
|02.04.2018 в 17:16
В Перми определили финалисток конкурса «Мисс старшеклассница»
Ушки на макушке: Что делать при отравлении угарным газом
В Перми пройдет встреча с Андреем Звягинцевым
Пермский край. Неделя за 159 секунд
В Кудымкаре закрыли здание районной больницы
В Перми на коляску с младенцем рухнула глыба льда
В центре Перми столкнулись два автобуса
Трасса Пермь-Екатеринбург частично останется без освещения
ЧП в бассейне: возбуждено уголовное дело
Налоговую декларацию можно подать через офисы МФЦ
Как пермячек отправляли в сексуальное рабство
Противотуберкулезный санаторий «Ирень» откроется в сентябре
Весна близко: сражаемся с сосульками и готовимся к паводку
У православных началась самая строгая неделя поста
АЗС в Мысах назвали лучшей заправкой России
«Бал прессы»: губернатор представил своего «двойника»
Пациентов эвакуировали «без шума и пыли»
В гимназии № 33 устранили последствия пожара
У православных началась Страстная седмица
Видео недели: Пермская набережная в 3D
День оленевода - главный праздник Ямала
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости T7-inform:
Видео недели: Пермская набережная в 3D
Потеплеет резко, но ненадолго
Стефания Надымова выиграла Чемпионат России
Диалог власти и города
«Заливное» для ям
Из операционного блока МСЧ № 9 эвакуировали 160 человек
Чемпионат «Schoolskils»: С чего начинается профессия?
Благоустройство дворов: пора подавать заявки
Журнал «Среднее профессиональное образование в Пермском крае» № 1, 2018 г.
Пермские дзюдоисты завоевали три медали международного турнира
Добавить комментарий: