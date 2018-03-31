Из операционного блока МСЧ № 9 эвакуировали 160 человек

В 2 часа ночи 31 марта на пульт пожарной связи поступило сообщение о задымлении в коридоре хирургического корпуса ГБУЗ ПК «МСЧ № 9».

Силами медицинского персонала в соответствии с планами экстренного реагирования из здания операционного блока было эвакуировано 160 человек.

По прибытии на место первых пожарных подразделений установлено, что произошло короткое замыкание без последующего горения электропроводов в подвальном помещении. Никто не пострадал. К трем часам ночи все пациенты вернулись в палаты.

По факту происшествия проводится проверка.