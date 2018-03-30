Чемпионат «Schoolskils»: С чего начинается профессия?

В весенние каникулы в школе №3 города Перми прошел 1 чемпионат профессионального мастерства «Schoolskils». Каждый ученик с 1 по 11 класс мог выбрать для себя одну любую компетенцию технической или гуманитарной направленности.

Больше всего заявок поступило от учеников начальной школы на компетенции «LEGO - конструирование» и «создание рисунка в графическом редакторе Paint». Так же дети младшей школы создавали объемные модели в технике оригами. А учащимся, подавшим заявку в компетенции «безопасное движение», требовалось не только показать знания правил дорожного движения, но и уметь оказать первую медицинскую помощь. Девчонки и мальчишки, любящие писать сочинения, встретились на компетенции «риторика». Здесь детям было предложено написать сочинение на актуальную тему, затем выступить и ответить на вопросы членов комиссии.

Ученикам старшей школы предложили такие компетенции как «Web-дизайн», «мобильная робототехника», «публичное выступление, «лаборант химического анализа». Детям, умеющим без труда самостоятельно спроектировать и создать, например, отдельные детали легкового автомобиля, предложили компетенцию «прототипирование» - как оказалось, современные школьники легко справляются с этой задачей. На чемпионате «Schoolskils» собрались и юные юристы. Ребята составляли документы и решали юридические вопросы.

Экспертами по оценке работ участников выступили специалисты из различных управлений, школ и профессиональных учебных заведений.

Руководство школы обещает, что, чемпионат «Schoolskils» будет традиционным и вполне возможно, что в следующем году в нем смогут принять участие не только ученики школы №3, но и их сверстники из других городских школ.