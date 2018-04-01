«Заливное» для ям

ДОРОГАМ ПОМОЖЕТ РЕМОНТ НА ОПЕРЕЖЕНИЕ

В Перми заработал асфальтобетонный завод, что позволило приступить к профилактическому ремонту дорог литым асфальтом. Это поможет сохранить дорожное покрытие в межсезонье. Первые дорожные работы были проведены в Индустриальном районе.

Подрядная организация ООО «ДСТ-Пермь» приступила к профилактическим работам на дорогах с 23 марта. Ремонтная бригада работала на проезжих частях улиц Космонавта Леонова, 9 Мая, Стахановской, Карпинского, Архитектора Свиязева. Общая площадь отремонтированных участков составила 102,32 квадратных метра. Такой экспресс-ремонт позволит продлить срок службы асфальтового покрытия и защитить его от повреждений, которые могут быть вызваны перепадами температуры.

Качество работ контролируют специалисты МКУ «Благоустройство Индустриального района». Ежедневно они проводят мониторинг состояния дорог в районе. Каждый день формируется новый маршрут работ для того, чтобы ремонт охватил как можно большую часть улично-дорожной сети района. Таким образом планируется произвести профилактические работы на площади свыше 2200 квадратных метров.

В Орджоникидзевском районе профилактика ведется с помощью холодной асфальтобетонной смеси. Такого рода мероприятия позволяют сохранить дороги в нормативном состоянии в период перепадов температур, характерных для начала весны. Подрядная организация «БОР» восстановила дорожное покрытие на участке улицы Первомайской от улицы Менжинского до улицы Щербакова, на кольцевой развязке на улице Набережной, на улицах Писарева и Карбышева.

В ближайшие дни ремонт будет проводиться и в других районах города. Так, в планах осуществить профилактику на Коммунальном мосту, улицах Луначарского, Клары Цеткин, Гусарова, Запорожской, Ким, Лебедева, Боровой, Окулова и других.

Полноценный же дорожный ремонт горячим асфальтом начнется, когда установится плюсовая температура воздуха.