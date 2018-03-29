Благоустройство дворов: пора подавать заявки
В пермском call-центре представители мэрии разъяснили порядок участия в предстоящем сезоне федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». В основном речь идет о благоустройстве дворов. Сейчас как раз пришла пора подавать заявки. Перечень работ, которые можно оплатить за счет программы в 2018 году, - это асфальтирование, обустройство тротуаров и парковочных карманов, установка освещения и лавочек. Чтобы принять участие в программе, в первую очередь нужна инициатива жителей. Пока окончательный перечень дворов не сформирован, заявки принимаются, позже будут формироваться и списки.
Михаил Борисов, региональный координатор проекта: "Необходимо провести собрание собственников дома, и чтобы не менее 51 процента жителей приняли решение о том, что их дом будет участвовать в данной программе. Они формируют повестку, протокол, и подают вместе с заявкой в администрацию района в отдел ЖКХ, либо в отдел благоустройства".
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