Журнал «Среднее профессиональное образование в Пермском крае» № 1, 2018 г.
Министерство образования и науки Пермского края представило вниманию читателей первый выпуск журнала "Среднее профессиональное образование в Пермском крае" за 2018 год.
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Министерство образования и науки Пермского края представило вниманию читателей первый выпуск журнала "Среднее профессиональное образование в Пермском крае" за 2018 год.
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Журнал «Среднее профессиональное образование в Пермском крае» № 1, 2018 г.
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