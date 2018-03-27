Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Новости T7-inform

← Моя Пермь - моё будущее

Пермские дзюдоисты завоевали три медали международного турнира

смотреть видео

турнир

Пермские дзюдоисты завоевали три медали на международном турнире по борьбе дзюдо в Нижней Саксонии. В престижной категории свыше 100 килограммов Петр Чудинов занял второе место. Бронза у Дмитрия Котельникова (вес 60 кг) и Алексея Шмакова (вес 55 кг).

Метки: В России, В мире, Спорт

Опубликовано: 27.03.2018 в 16:50 в рубрике - Новости T7-inform

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Новости T7-inform:

Моя Пермь - моё будущее

А у нас во дворе...

Видео недели: Как лиса Маруся и рыбку съела, и шашлыком закусила

Три «сухих» месяца

Грузоперевозка-59: закажите газель для доставки груза

В центре внимания: Березовский муниципальный район

«Вовремя» - добрые новости со всего Прикамья

«Пермские медведи» прервали серию неудач

Финал Континентального Кубка сократили до одного дня

Лесные пожарные Прикамья готовятся к пожароопасному сезону


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Моя Пермь - моё будущее

Обратите внимание

в Перми

«Пермские медведи» поднялись на 6 строчку

После 19 игр у пермяков 20 очков (9 побед, 2 ничьи и 9 поражений).
27.03.2018 в 16:33

Метки: в Перми, Спорт, Общество

Моя Пермь - моё будущее

Мультимедийная выставка с таким многообещающим названием работает в центре Перми – в Фестивальном доме на эспланаде.
27.03.2018 в 16:09

Метки: в Перми, Общество

А у нас во дворе...

В Прикамье вновь стартует работа по благоустройству придомовых территорий.
27.03.2018 в 15:49

Метки: в Перми, в Пермском крае, Власть

Навруз - персидский Новый год

В эти дни в мире отмечается один из самых древнейших народных праздников – Навруз.
27.03.2018 в 15:30

Метки: в Перми, В России, Культура

Пермь. Вести Спорт

Обзор главных спортивных событий региона.
27.03.2018 в 14:37

Метки: в Перми, Спорт, в Пермском крае

В России

Пермские дзюдоисты завоевали три медали международного турнира

Пермяки отличились на международном турнире по борьбе дзюдо в Нижней Саксонии.
27.03.2018 в 16:50

Метки: В России, В мире, Спорт

Навруз - персидский Новый год

В эти дни в мире отмечается один из самых древнейших народных праздников – Навруз.
27.03.2018 в 15:30

Метки: в Перми, В России, Культура

Обманутые дольщики получат компенсации на достройку домов

Из пяти крупных проблемных объектов в Прикамье четыре уже активно прорабатываются.
27.03.2018 в 15:04

Метки: В России, в Пермском крае, Власть

Анатолий Любавин: «Студенты одержимы искусством»

Гость программы Новости культуры ректор Московского института им. Сурикова Анатолий Любавин.
27.03.2018 в 14:15

Метки: В России, Культура, Общество

Как сыр в масле

Сыр хорош не только для вкусного перекуса. При помощи сыра можно...
26.03.2018 в 16:08

Метки: В России, В мире, СМИ

Лента новостей RSS каналы

Пермские дзюдоисты завоевали три медали международного турнираПермские дзюдоисты завоевали три медали международного турнира

«Пермские медведи» поднялись на 6 строчку«Пермские медведи» поднялись на 6 строчку

Моя Пермь - моё будущееМоя Пермь - моё будущее

А у нас во дворе...А у нас во дворе...

Навруз - персидский Новый годНавруз - персидский Новый год

Обманутые дольщики получат компенсации на достройку домовОбманутые дольщики получат компенсации на достройку домов

Пермь. Вести СпортПермь. Вести Спорт

Анатолий Любавин: «Студенты одержимы искусством»Анатолий Любавин: «Студенты одержимы искусством»

Все звёзды – в гости к нам!Все звёзды – в гости к нам!

Арт-резиденция дарит «Весенний букет»Арт-резиденция дарит «Весенний букет»

«Маугли» или рабыня?«Маугли» или рабыня?

Изобретатель-программист из Кунгура воскресил ТерминатораИзобретатель-программист из Кунгура воскресил Терминатора

Страховые перестраховалисьСтраховые перестраховались

Пермские спасатели вызволили кота из-под раковиныПермские спасатели вызволили кота из-под раковины

Заседание комиссии по ЧС началось с обсуждения пожара в КемеровоЗаседание комиссии по ЧС началось с обсуждения пожара в Кемерово

В Перми представили нового главного федерального инспектораВ Перми представили нового главного федерального инспектора

В офисах МФЦ увеличат число окон для малого бизнесаВ офисах МФЦ увеличат число окон для малого бизнеса

Весна откладываетсяВесна откладывается

После кемеровской трагедии в Прикамье проверят все торгово-развлекательные центрыПосле кемеровской трагедии в Прикамье проверят все торгово-развлекательные центры

Вести Кудымкар 26.03.2018Вести Кудымкар 26.03.2018

Видео недели: Как лиса Маруся и рыбку съела, и шашлыком закусилаВидео недели: Как лиса Маруся и рыбку съела, и шашлыком закусила

Три «сухих» месяцаТри «сухих» месяца

Пермский край. Неделя за 159 секундПермский край. Неделя за 159 секунд

Дым Отечества: Край готовится к пожароопасному сезонуДым Отечества: Край готовится к пожароопасному сезону

Как сыр в маслеКак сыр в масле

Версия сайта для мобильных устройств

© ГТРК «Пермь» ("T7-INFORM.RU") 2003 - 2018.

© 2018 Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 выдано 22.08.2014 г. Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Учредитель федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Главный редактор Панина Елена Валерьевна.

16+ Для детей старше 16 лет.

Редактор сайта Шаталин Сергей Александрович.

Справочный телефон редакции сайта: +7 (342) 271-60-43.

Адрес электронной почты: .

Разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Рейтинг@Mail.ru
На главную