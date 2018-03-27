Пермские дзюдоисты завоевали три медали международного турнира
Пермские дзюдоисты завоевали три медали на международном турнире по борьбе дзюдо в Нижней Саксонии. В престижной категории свыше 100 килограммов Петр Чудинов занял второе место. Бронза у Дмитрия Котельникова (вес 60 кг) и Алексея Шмакова (вес 55 кг).
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