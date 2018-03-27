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Моя Пермь - моё будущее

выставка

Мультимедийная выставка с таким многообещающим названием открылась в центре Перми – в Фестивальном доме на эспланаде. Здесь горожане могут увидеть более 20 проектов по развитию, благоустройству и созданию комфортной среды в столице Пермского края. Причем каждый посетитель выставки сможет высказать свое мнение и лично принять участие в судьбе города.

На выставке представлены уже знакомые нам проекты аэропорта, зоопарка и биопарка, железнодорожного вокзала, набережной и новой сцены Пермского театра оперы и балета. Среди новинок – «Порт Любимов», «Район Университетский», «Культурный Разгуляй», «Новая Мотовилиха», новая трамвайная линия, мост через реку Чусовую и другие проекты.

Выставка мультимедийная: посетители могут воспользоваться интерактивной сенсорной картой, увидеть панорамные проекции и интерьерные композиции на мультимедийных экранах и, конечно, совершить виртуальную экскурсию. Например, «прогуляться» по набережной или новому зоопарку, полюбоваться на новый светомузыкальный фонтан на эспланаде, в деталях рассмотреть новый железнодорожный вокзал или узнать, как в недалеком будущем будут выглядеть городские парки и скверы. Оказалось, что такое «личное присутствие» очень вдохновляет на активное участие: появляются идеи, предложения и большое желание ими поделиться и обсудить.

По словам губернатора Пермского края Максима Решетникова, в этом году обсуждается и реализуется большое количество изменений в облике Перми. Многие из представленных проектов будут реализованы в ближайшем будущем, некоторые находятся в стадии обсуждения. Поэтому важно, чтобы жители, эксперты, архитекторы и депутаты посмотрели, погрузились в атмосферу и высказали свое мнение.

Одними из первых посетителей выставки стали депутаты Пермской городской Думы. Мы попросили думцев поделиться своими впечатлениями. «На интерактивной карте выставки очень наглядно продемонстрировано, где, что и в какой период времени будет создаваться в Перми в самом ближайшем будущем, – отметил председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин. – И мне очень импонирует амбициозность этих идей и проектов при том, что все они реализуемы. Важно, что на выставке представлены проекты не только для центра города, но и для всех остальных районов. Проекты заявлены и представлены пермякам – и это большая ответственность, потому что теперь должен будет работать народный общественный контроль. Посетители смогут выбрать лучшие идеи и отдать свой голос за будущее Перми. А над реализацией проектов будем работать вместе с депутатами, администрацией города и краевыми властями. Очень важно оправдать то доверие, которое нам оказывают пермяки».

«Для меня эта выставка стала интересной не только как для горожанина, но и как для профессионала, ведь как депутат я участвую в формировании документов, касающихся благоустройства и градостроительной политики, – сказал первый заместитель председателя Пермской городской Думы Дмитрий Малютин. – Мне показался интересным и важным каждый из проектов, которые я здесь увидел. Безусловно, мы и дальше будем работать совместно с исполнительной властью и губернатором Пермского края над тем, чтобы город становился современным, удобным, привлекательным и безопасным для пермяков и наших гостей».

«Эта выставка будет интересна и взрослым, и молодежи. Она предоставляет уникальную возможность увидеть, какой станет Пермь через 3, 5, 10 лет, – считает депутат Пермской городской Думы Наталья Рослякова. – И это вовсе не фантастика. Здесь можно познакомиться с реальным будущим нашего города, все представленные проекты уже «вписаны» в бюджет, в том числе и в федеральные программы. Я, например, на интерактивной карте сразу же нашла новую школу и долгожданную поликлинику, строительство которых только началось в моем депутатском округе, и смогла увидеть конечный результат».

Часть представленных проектов находится еще в стадии обсуждения, часть – уже в стадии реализации. Есть что предложить, о чем поспорить. Будущее города – наше общее дело, поэтому на выставке всё устроено по принципу «Обсуждаем. Выбираем. Делаем». Каждый ее посетитель может высказать свое мнение, проголосовать за самые важные, на его взгляд, проекты и даже предложать свой. После окончания работы выставки обсуждение и голосование продолжится на портале «Управляем вместе». Выставка будет

работать до 31 марта. Часы работы: вторник – пятница – с 18.00 до 21.00, суббота – воскресенье – с 12.00 до 21.00.

Добро пожаловать в будущее!

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 27.03.2018 в 16:09 в рубрике - Новости T7-inform

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