А У НАС ВО ДВОРЕ... КОМФОРТ!

Весеннее тепло уже не за горами. А с его приходом в Прикамье вновь стартует работа по благоустройству придомовых территорий. К радости многих жителей края, которые в прошлом году успели заинтересоваться программой «Формирование комфортной городской среды», но не успели принять в ней участие, она будет продолжена. Соглашение о выделении финансирования с федеральными властями уже подписано. Теперь дело за жителями: именно от них зависит, где и какие работы по благоустройству придомовых территорий будут проводиться.

Удачный старт...

В прошлом году в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды», инициированной Президентом России Владимиром Путиным, в Пермском крае было благоустроено 520 дворов и 80 территорий общего пользования. А еще 5 парков: в Губахе, Кудымкаре, Чусовом, Лысьве и Чайковском.

В Перми работы по формированию комфортной городской среды шли во всех районах. Чаще всего жители просили заасфальтировать дворовые проезды, озеленить территорию, установить детскую или спортивную площадку – их, кстати, в городе за год смонтировали несколько десятков.

Работы по благоустройству проводились не только в краевой столице – участие в программе приняли 47 муниципалитетов. В Юго-Камском, например, заново заасфальтировали разбитые тротуары, оставшиеся еще с советских времен. В Нытве преобразили ряд дворов: сделали новые тротуары, скамейки, освещение. А еще по инициативе местных жителей реконструировали амфитеатр в городском парке. В Чусовом парк культуры и отдыха благодаря программе благоустройства преобразился полностью: здесь, в частности, сделали площадку для занятий экстремальными видами спорта на радость подросткам.

На реализацию программы в 2017 году было выделено 790 миллионов рублей, из них 423 миллиона – из федеральной казны, 346 – из краевого бюджета. А задачей местных жителей было не только высказать свои пожелания, но и контролировать ход работ. Информация обо всех ремонтируемых дворах была размещена на портале «Управляем вместе». Здесь можно было не только получить необходимые сведения, но и задать вопросы, написать замечания. В результате благодаря обращениям пермяков удалось устранить почти две сотни нарушений.

...и продолжение с размахом

В ежегодном Послании Федеральному Собранию Президент Путин особо подчеркнул необходимость обновления городской среды. Так что в этом году программа «Формирование комфортной городской среды» будет осуществляться в Пермском крае с еще большим размахом: в ней примут участие вдвое больше муниципалитетов – 99.

Расширился минимальный перечень работ, которые можно выполнить в рамках программы. Это ремонт дворовых проездов и устройство тротуаров, обеспечение освещения во дворах, установка скамеек и урн, оборудование автомобильных парковок. Такие работы будут финансироваться за счет федеральной и региональной казны. Дополнительно за счет средств муниципального бюджета или внебюджетных источников может быть проведено озеленение, организация детской или спортивной площадки. Также в рамках программы возможна установка пандусов и поручней для входных групп в домах, где проживают люди с ограниченными возможностями.

К переменам относится и то, что теперь программа будет формироваться не на один год, а на пять лет. А отвечать за результаты в каждой конкретной территории будут местные власти. «На краевом уровне мы разработали некую методическую документацию и доведем ее до муниципалитетов. Но дальше сам муниципалитет должен выработать свою стратегию», – подчеркнул губернатор края Максим Решетников.

Что остается неизменным, так это мнение местных жителей как определяющий фактор при выборе объектов благоустройства. И возможность контроля за ходом работ, вся информация о которых вновь будет размещена на портале «Управляем вместе» (http://permkrai.ru/program).

В 2018 году на реализацию программы «Формирование комфортной городской среды» предусмотрено более 800 миллионов рублей, включая 459 миллионов из федерального и 342 миллиона из регионального бюджета. Дополнительно в этом году на федеральном уровне будет проведен новый конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды, в котором участвуют малые города и исторические поселения. На проекты благоустройства в них Министерство строительства РФ дополнительно выделяет 5 миллиардов рублей. В Пермском крае принять участие в конкурсе пожелали 10 территорий. Они поборются за право получить от 20 до 100 миллионов рублей на реализацию своих идей. Все проекты благоустройства опять же должны быть согласованы с местными жителями: именно они выбирают, какие общественные объекты должны быть благоустроены в первую очередь.