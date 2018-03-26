Видео недели: Как лиса Маруся и рыбку съела, и шашлыком закусила

Классическая сказка про лису и рыбу в полазненском, слегка осовремененном варианте. Вместо саней - кофр снегохода. А в остальном - классический сюжет. Наловил мужик рыбы, а лиса тайком в транспортное средство забралась и пообедала от души. На видео - зверь на месте преступления. И не просто зверь, а Маруся. Лиса хорошо знакома дачникам в окрестностях Полазны и является их любимицей. Она не боится людей и от дружбы с ними получает свои бонусы. Например, на сей раз автор видео Игорь Соловьев к съеденной свежей рыбе добавил только что приготовленный шашлык. Говорит, что у Маруси он тоже пошел «на ура».