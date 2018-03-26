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Три «сухих» месяца
84 дня или почти три «сухих» месяца. В 2018 году краевой кабмин решил в два раза увеличить количество дней, когда продажа алкоголя в рознице - строжайшее табУ. Раньше мораторий объявляли в основном по большим поводам: госпраздники и красные дни календаря с большим количеством потенциальных отмечающих. Сейчас «подсушили» и более мелкие поводы: дни сел, дни городов, небольшие местные фестивали. По статистике силовиков на «сухих» праздниках неприятностей меньше минимум в два раза. Многие мероприятия вместо «наливай да пей» обзаводятся какими-то новыми смыслами.
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