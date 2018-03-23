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Грузоперевозка-59: закажите газель для доставки груза

Новое оборудование, стройматериалы, комплектующие, различные товары - это и многое другое ежедневно доставляется из одного региона в другой. А если у вас новоселье или ремонт? Сколько всего нужно перевезти и доставить. Переезд в новую квартиру или офис сопоставим с небольшой катастрофой. Мало того, что нужно все собрать и упаковать, так еще и эту махину вещей нужно перевезти. Не у каждого есть друзья-знакомые с грузовым автотранспортом, да еще и кто все это добро погрузит, разгрузит? И хорошо, если найдется тот, кто подскажет обратиться к профессионалам. Именно профессионалы-логисты придут на помощь в такой ситуации.

Наиболее выгодным и экономичным способом в данной ситуации являются грузоперевозки.

В Перми вам на помощь придет сайт по грузоперевозкам – Грузоперевозка59.ру

Специалисты грузового такси оперативно доставят любой груз в кратчайшие сроки по оптимальной цене. Грузтакси - это возможность доставки по принципу «от двери к двери». Это избавит от необходимости в перегрузке, сохранит ваши вещи от повреждений и рисков.

Грузоперевозка-59 поможет при офисных, квартирных и дачных переездах, поможет вывезти строительный мусор. Уникальная система перевозок позволяет доставить груз не только по региону, но и далеко за его пределы. Доставка осуществляется малогабаритным транспортом на базе автомобилей ГАЗель, способных перевезти груз различной конфигурации и объемов. И если потребуется, то и на рефрижераторе.

Основное достоинство и отличительная особенность перевозок грузов автомобильным транспортом – это маневренность и экономичность. Автомобили не привязаны к транспортным узлам и могут домчать ваш груз в любую точку на карте, а если еще и объединить несколько заказов, то платить за услугу придется в разы меньше. А это, согласитесь, немаловажно для тех, кто умеет считать и беречь копеечку.

Грузоперевозка-59 предлагает воспользоваться транспортом на выбор: это и газель «Валдай» грузоподъёмностью до 5 тонн, и газель-фургон или тент - до 3,5 тонн, газель-фермер - до 3 тонн. Именно на газели удобно и экономично осуществлять квартирные и офисные переезды. А еще быстро и выгодно, особенно если необходимо перевезти мебель. Не нужно будет искать грузчиков, поскольку и эта услуга в наличии. Профессионалы с большим опытом работы быстро и аккуратно исполнят заказ.

Сервер Грузоперевозка -59 позволяет продвигать грузоперевозки на профессиональном уровне. Здесь нет посредников. Достаточно оставить на сайте объявление с краткой информацией о необходимой услуге и контактные данные. Это позволит заинтересованным клиентам напрямую заказать газель для грузоперевозок.

Метки: Реклама

Опубликовано: 23.03.2018 в 14:06 в рубрике - Новости T7-inform

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