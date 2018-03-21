Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Новости T7-inform

← «Вовремя» - добрые новости со всего Прикамья

В центре внимания: Березовский муниципальный район?

смотреть видео

в центре внимания

В центре внимания - Березовский муниципальный район.

СПК им. Ильича уже 90 лет. Все эти годы, сохраняя верность традициям качества, предприятие обеспечивает молоком близлежащие районы. В планах - дальнейшее развитие, модернизация производства, закупка оборудования.

Новая школа в Березовке скоро станет достопримечательностью не только села и муниципального райна, но и всего края. Это настоящее произведение современного архитектурного искусства. 

Чистые дворы, отремонтированные дороги, детские площадки - насколько комфортно жить в Березовском районе? Об этом - в программе "В центре внимания".

Метки: в Пермском крае, Общество

Опубликовано: 21.03.2018 в 12:40 в рубрике - Новости T7-inform

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Новости T7-inform:

«Вовремя» - добрые новости со всего Прикамья

«Пермские медведи» прервали серию неудач

Финал Континентального Кубка сократили до одного дня

Лесные пожарные Прикамья готовятся к пожароопасному сезону

Без кота и жизнь не та

Минус одна

Дороги, которые мы выбираем

Игорь Вагин: «Обеспечим комфортное, безопасное, объективное голосование»

Айкидо - в бесплатном формате

Пермяки на Паралимпиаде


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← «Вовремя» - добрые новости со всего Прикамья

Обратите внимание

в Перми

«Вовремя» - добрые новости со всего Прикамья

Программа ВОВРЕМЯ зарядит позитивной энергией на целый день.
21.03.2018 в 12:21

Метки: в Перми, Культура

В Планетарии отметили день весеннего равноденствия

20 марта — день, когда Солнце подходит к окончанию астрономического года. Наступает астрономическая весна.
21.03.2018 в 12:04

Метки: в Перми, В России, Общество, В мире

Рассрочка - это выгодно

Рассрочка с нулевой переплатой - вместо кредита с кабальными процентами.
21.03.2018 в 11:39

Метки: в Перми, Реклама

«Черных лесорубов» заметят из Космоса

В Прикамье запустят первый в стране пилотный проект по оперативному мониторингу лесов со спутника.
21.03.2018 в 11:16

Метки: в Перми, в Пермском крае, Общество

Сквер Розалии Землячки нуждается в глобальном обновлении

До конца 2018 года в сквере обновят ограждения, дорожки, фонтан, высадят 1200 деревьев и кустарников.
21.03.2018 в 10:23

Метки: в Перми, Общество, Власть

В России

В Планетарии отметили день весеннего равноденствия

20 марта — день, когда Солнце подходит к окончанию астрономического года. Наступает астрономическая весна.
21.03.2018 в 12:04

Метки: в Перми, В России, Общество, В мире

1 318 884 прикамца участвовали в выборах президента

Окончательные итоги выборов президента подвели на заседании избирательной комиссии Пермского края.
21.03.2018 в 10:50

Метки: Власть, в Пермском крае, Выборы, В России

Переигровки не будет

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза отказал питерскому «Зениту».
20.03.2018 в 17:03

Метки: в Перми, В России, Спорт

Финал Континентального Кубка сократили до одного дня

2-й соревновательный день Финала Континентального Кубка мира по прыжкам на лыжах трамплина в Чайковском был отменен.
20.03.2018 в 16:16

Метки: в Пермском крае, Спорт, В России, В мире

Российские спортсмены заняли второе место в медальном зачете Паралимпиады

Россияне завоевали 24 медали — восемь золотых, десять серебряных и шесть бронзовых.
20.03.2018 в 14:32

Метки: В России, В мире, Спорт

Лента новостей RSS каналы

В центре внимания: Березовский муниципальный район?В центре внимания: Березовский муниципальный район?

«Вовремя» - добрые новости со всего Прикамья«Вовремя» - добрые новости со всего Прикамья

В Планетарии отметили день весеннего равноденствияВ Планетарии отметили день весеннего равноденствия

Рассрочка - это выгодноРассрочка - это выгодно

«Черных лесорубов» заметят из Космоса«Черных лесорубов» заметят из Космоса

1 318 884 прикамца участвовали в выборах президента1 318 884 прикамца участвовали в выборах президента

Сквер Розалии Землячки нуждается в глобальном обновленииСквер Розалии Землячки нуждается в глобальном обновлении

В Прикамье снимут фильм «Сердце Пармы»В Прикамье снимут фильм «Сердце Пармы»

Вести Кудымкар 20.03.2018Вести Кудымкар 20.03.2018

Двухлетнему Кириллу нужна помощьДвухлетнему Кириллу нужна помощь

Рыбак угостил шашлыком лису-воровкуРыбак угостил шашлыком лису-воровку

Переигровки не будетПереигровки не будет

«Пермские медведи» прервали серию неудач«Пермские медведи» прервали серию неудач

Финал Континентального Кубка сократили до одного дняФинал Континентального Кубка сократили до одного дня

Новый арт-объект в Перми: гигантский кубик РубикаНовый арт-объект в Перми: гигантский кубик Рубика

Дом пенсионера превратился в катокДом пенсионера превратился в каток

Денис Мацуев: «Я думаю музыкой»Денис Мацуев: «Я думаю музыкой»

Российские спортсмены заняли второе место в медальном зачете ПаралимпиадыРоссийские спортсмены заняли второе место в медальном зачете Паралимпиады

«Горьковка» преобразится«Горьковка» преобразится

В школе бизнеса проходят уроки безопасностиВ школе бизнеса проходят уроки безопасности

Сквер Розалии Землячки реконструируютСквер Розалии Землячки реконструируют

Выборы президента прошли при рекордной явкеВыборы президента прошли при рекордной явке

Пермь. Вести Спорт 19.03.2018Пермь. Вести Спорт 19.03.2018

Вадим Евсеев возглавил пермский «Амкар»Вадим Евсеев возглавил пермский «Амкар»

Нечищеные тротуары: Как в Перми справляются с уборкой снега?Нечищеные тротуары: Как в Перми справляются с уборкой снега?

Версия сайта для мобильных устройств

© ГТРК «Пермь» ("T7-INFORM.RU") 2003 - 2018.

© 2018 Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 выдано 22.08.2014 г. Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Учредитель федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Главный редактор Панина Елена Валерьевна.

16+ Для детей старше 16 лет.

Редактор сайта Шаталин Сергей Александрович.

Справочный телефон редакции сайта: +7 (342) 271-60-43.

Адрес электронной почты: .

Разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Рейтинг@Mail.ru
На главную