В центре внимания: Березовский муниципальный район?
В центре внимания - Березовский муниципальный район.
СПК им. Ильича уже 90 лет. Все эти годы, сохраняя верность традициям качества, предприятие обеспечивает молоком близлежащие районы. В планах - дальнейшее развитие, модернизация производства, закупка оборудования.
Новая школа в Березовке скоро станет достопримечательностью не только села и муниципального райна, но и всего края. Это настоящее произведение современного архитектурного искусства.
Чистые дворы, отремонтированные дороги, детские площадки - насколько комфортно жить в Березовском районе? Об этом - в программе "В центре внимания".
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