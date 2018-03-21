«Вовремя» - добрые новости со всего Прикамья
Программа "ВОВРЕМЯ" познакомит телезрителей с добрыми новостями со всего Пермского края и просто зарядит позитивной энергией на целый день.
Гости программы "Вовремя" - глава Пермского муниципального района А.П. Кузнецов, инструментальное трио "Настроение", танцевальный ансамбль "Култарики", вокальный ансамбль "Сударушка".
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости T7-inform:
«Пермские медведи» прервали серию неудач
Финал Континентального Кубка сократили до одного дня
Лесные пожарные Прикамья готовятся к пожароопасному сезону
Без кота и жизнь не та
Минус одна
Дороги, которые мы выбираем
Игорь Вагин: «Обеспечим комфортное, безопасное, объективное голосование»
Айкидо - в бесплатном формате
Пермяки на Паралимпиаде
Евгений Климов «приручил» трамплины Осло
Добавить комментарий: