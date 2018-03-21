«Вовремя» - добрые новости со всего Прикамья

Программа "ВОВРЕМЯ" познакомит телезрителей с добрыми новостями со всего Пермского края и просто зарядит позитивной энергией на целый день.

Гости программы "Вовремя" - глава Пермского муниципального района А.П. Кузнецов, инструментальное трио "Настроение", танцевальный ансамбль "Култарики", вокальный ансамбль "Сударушка".