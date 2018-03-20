«Пермские медведи» прервали серию неудач
Гандболисты «Пермских медведей» прервали неудачную серию. После трёх поражений последовала победа над соседями по таблице - уфимским клубом «УГНТУ». Прикамцы выиграли с разницей в три мяча - 28:25. Самым результативным в составе «мишек» стал Дмитрий Гунько 7 бросков. Благодаря этой победе пермяки сохраняют восьмую позицию в турнирной таблице Суперлиги, дающей право участия в плей-офф.
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