«Пермские медведи» прервали серию неудач

Гандболисты «Пермских медведей» прервали неудачную серию. После трёх поражений последовала победа над соседями по таблице - уфимским клубом «УГНТУ». Прикамцы выиграли с разницей в три мяча - 28:25. Самым результативным в составе «мишек» стал Дмитрий Гунько 7 бросков. Благодаря этой победе пермяки сохраняют восьмую позицию в турнирной таблице Суперлиги, дающей право участия в плей-офф.