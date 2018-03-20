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Финал Континентального Кубка сократили до одного дня
Сократили до одного дня. Из-за погодных условий и в целях безопасности спортсменов второй соревновательный день Финала Континентального Кубка мира по прыжкам на лыжах трамплина в Чайковском был отменен. Итоги подводились по результатам прыжков субботы. Тогда, с пятым результатом, лучшим из россиян стал Дмитрий Васильев, пермяк Егор Усачев занял 29-е место. Победителем общего зачета сезона по сумме баллов стал норвежец Мариус Линдвик.
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