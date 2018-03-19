Лесные пожарные Прикамья готовятся к пожароопасному сезону

В период с 12 по 23 марта на аэродроме Фролово (Пермский район) проводится воздушная подготовка парашютистов-пожарных специализированного подразделения «Западно-Уральская база авиационной охраны лесов» СГБУ «Пермский лесопожарный центр» по выполнению прыжков с парашютом с самолета Ан-2.

Парашютисты-пожарные Ныробского и Гайнского авиаотделений выполнят тренировочные прыжки, в которых будут отработаны упражнения: по развороту купола в воздухе, приземление в круг радиусом 75, 50 и 35 метров, отработаны групповые прыжки.

Всего запланировано выполнить более 200 тренировочных прыжков.

Помимо практических навыков воздушной подготовки лесные пожарные осваивают средства радиосвязи, лесопожарное оборудование и основное - тактику и технику тушения лесных пожаров.

Справочно:

Всего в штате специализированного государственного бюджетного учреждения Пермского края 4 лётчика-наблюдателя (Ныробское, Гайнское, Березниковское и Пермское авиаотделения), инспектор летно-производственной службы и 83 человека парашютно-десантной пожарной службы, в том числе 14 человек инструкторского состава.

Ежегодно при тушении лесных пожаров на удаленных территориях совершается около 350 производственных прыжков с парашютом.

Авиационными силами (парашютисты - пожарные и десантники-пожарные) в Пермском крае ликвидируется 35% лесных пожаров, в труднодоступных и удаленных лесных массивах.

В 70 % случаев лесные пожары ликвидируются совместно авиационными и наземными силами. Первый удар принимают на себя парашютно-десантная пожарная служба. Высадившись на пожар сразу при его обнаружении, пожарные останавливают движение кромки в наиболее опасных направлениях и сдерживают распространение до прибытия землеройной техники и автоцистерн.